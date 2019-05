Foto: AP

Z Grkom Antetokounmpom in Srbom Jokićem se je prvič zgodilo, da sta v idealno postavo v isti sezoni imenovana dva Evropejca. Prestižni naziv so v preteklosti dobili le še Nemec Dirk Nowitzki, Španec Marc Gasol in Francoz Joakim Noah. Giannis in Harden, ki sta glavna kandidata za naziv najkoristnejšega posameznika rednega dela sezone, sta bila v najboljšo peterko izbrana soglasno.

Joel Embiid (Philadelphia Sixers), Kevin Durant (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) in Kyrie Irving (Boston Celtics) sestavljajo drugo peterko, v tretjo postavo pa so bili izbrani Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), LeBron James (Los Angeles Lakers), Rudy Gobert (Utah Jazz) in Kemba Walker (Charlotte Hornets).

Najboljšim posameznikom bodo nagrade podelili 24. junija na slovesni prireditvi v Santa Monici. Glavni kandidat za novinca leta je Luka Dončić, ki je bil seveda soglasno izbran v peterko novincev.