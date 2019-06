Jaycee Carroll je bil mož odločitve v Madridu. Foto: www.euroleague.net

Junaka dramatične končnice sta bila Carroll in Sergio Llull. Katalonci so imeli tako rekoč ves čas pobudo. V zadnjo četrtino so vstopili s šestimi točkami naskoka, toda Real je s trojko Carrolla dobrih sedem minut pred koncem izenačil na 62. Sledila je gostujoča serija 7:0, ki jo je prekinil Felipe Reyes. Nato je pet zaporednih točk prispeval kanadski košarkar slovenskih korenin Kevin Pangos in Barca je tri minute pred koncem povedla za devet.

Ko je Llull s trojko približal na 77:74, je do konca ostalo še 25 sekund. Po dveh prostih metih Thomasa Heurtela je bil za tri uspešen še Anthony Randolph, ki je takoj zatem storil osebno napako nad Victorjem Claverjem. Španski košarkar je zadel le en prosti met, Realu pa je ostalo še 15 sekund. Llull je želel metati za tri, toda še pred metom je Adam Hanga napravil osebno napako. Llull je prvi prosti met zadel, drugega zgrešil, a je do žoge prišel Rudy Fernandez, ki mu jo je vrnil, ta pa je našel samega Carrolla na trojki in Američan je zadel za neverjeten preobrat kraljevega kluba.

Carrol je bil s 25 točkami tudi prvi strelec Reala. Randolph jih je dal šest, Klemna Prepeliča pa znova ni bilo v postavi. Jaka Blažič je sicer bil v kadru Barcelone, a ni stopil na parket. Heurtel je bil prvi gostujoči strelec. Dal je kar 30 točk. Tretja tekma bo v sredo v Barceloni.

Baron junak slavja Zvezde

Crvena zvezda je finalno serijo proti večnemu tekmecu Partizanu dobila s 3:1 v zmagah in ubranila naslov srbskega prvaka. Beograjčani so zadnjo tekmo, ko so bili v Pionirju gosti črno-belih, dobili s 76:75. Partizan je prek Alexa Renfroa povedel 13 sekund do konca, toda Billy Baron je švignil mimo nekdanjega košarkarja Zvezde Stefana Jankovića in ob sireni položil za veliko slavje rdeče-belih. Ameriški branilec je bil tudi izbran za najkoristnejšega posameznika finala.

Zvezda je sicer uvodno tekmo dobila z 98:94, nato je Partizan izenačil z zmago 73:72, na tretji tekmi pa je bilo 96:90 za vrsto Milana Tomića, ki je letos že osvojila Ligo ABA. Za Partizan, ki je Zvezdo premagal v finalu srbskega pokala, je letos igral slovenski organizator igre Aleksej Nikolić, ki je na prvi tekmi prispeval pet točk, na drugi tri, na tretji se ni vpisal med strelce, na zadnji pa jih je dosegel osem.

Špansko prvenstvo, finale, druga tekma:

REAL MADRID - BARCELONA 2:0

81:80 (11:17, 18:17, 24:25, 28:21)

Carroll 25, Llull 13, Tavares 13, Ayon 8, Fernandez 7, Randolph 6 (0/4 za dve, 2/4 za tri), in 2 skoka v 17 minutah, Prepelič ni bil v ekipi; Heurtel 30, Claver in Oriola po 12, Blažič ni igral.

Srbsko prvenstvo, finale, četrta tekma:

Partizan - CRVENA ZVEZDA 1:3

75:76 (23:16, 19:18, 10:18, 23:24)

Gagić in Renfroe po 11, Jaramaz 9, Nikolić 8 (1/1 za dve, 2/2 za tri), 3 skoki in 2 podaji v 14 minutah; Baron 21, Davidovac 13, Ojo 12.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.