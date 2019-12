Edy Tavares je v Atenah gospodaril pod obročema. Foto: EPA

Američan s slovenskim potnim listom je bil z 22 točkami (2/3 za dve, 5/11 za tri) – največ v tej sezoni Evrolige – prvi strelec tekme, v statistiko pa je v dobrih 29 minutah vpisal še pet skokov in eno podajo. Visokorasli center z Zelenortskih otokov pa je ob 14 točkah ujel prav toliko odbitih žog in je srečanje končal s statističnim indeksom 32.

Niz 11 zmag je najdaljša zmagovita serija Reala, odkar se igra Evroliga. “Sliši se zelo dobro, a bomo videli. Zavedamo se, da je vsaka tekma izjemno pomembna. Sezone nismo najbolje začeli, a sem vesel, da ekipa raste. Zadovoljen sem z delom, ki ga trenutno opravljamo,“ je povedal madridski trener Pablo Laso.

Kraljevi klub je vse tri letošnje poraze doživel v gosteh, a je zdaj tudi na tujem več kot 50-odstoten, saj je slavil četrtič. Pao je na drugi strani prvič klonil doma, odkar se je na klop vrnil Rick Pitino. Pomerila sta se najboljša podajalca lige, Nick Calathes in Facundo Campazzo. Grk, ki je na lestvici prvi, je tokrat zbral sedem podaj, Argentinec pa eno več.

Real je prav ob koncu prvega polčasa povedel z dvomestno razliko (34:44). V tretji četrtini je gostujoča prednost narasla že na 18, a pred zadnjimi desetimi minutami je znašala le še osem. Ko so na začetku zadnje četrtine Madridčani povedli z dvomestno razliko, pa ta ni več padla pod deset in gostje so mirno vpisali 13. zmago v sezoni.

16. krog:

CSKA MOSKVA ‒ OLIMPIA MILANO

78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14)

Hacket 28, James 17; Rodriguez in Gudaitis po 13.

ANADOLU EFES ‒ MACCABI

99:79 (23:19, 25:22, 32:17, 19:21)

Micić 23, Beauboius 22; Cohen 15.

ALBA BERLIN ‒ BASKONIA

81:57 (23.15, 18:11, 16:11, 24:20)

Hermannsson 18, Giedraitis 17; Shields 11.

PANATHINAIKOS ‒ REAL MADRID

75:87 (18:22, 16:22, 24:22, 17:21)

Calathes 19; Randolph 22 (7/14 iz igre), 5 skokov in podaja v 29 minutah, Tavares 14 in 14 skokov

ASVEL ‒ HIMKI MOSKVA

92:88 (24:24, 26:21, 24:12, 18:31)

Lighty 20, Taylor 17; Timma 20.

Petek ob 18.00:

ZENIT ‒ CRVENA ZVEZDA

Ob 18.45:

FENERBAHČE ‒ VALENCIA

Ob 20.30:

BAYERN ‒ ŽALGIRIS

Ob 21.00:

BARCELONA ‒ OLYMPIACOS