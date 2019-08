Žiga Samar se bo kalil v drugi španski ligi. Foto: MMC RTV SLO

Samar je podpisal štiriletno pogodbo s Fuenlabrado, za katero je zadnje sezone igral slovenski reprezentant Luka Rupnik, ki s klubom iz Madrida ni podaljšal sodelovanja, tako da je trenutno prost igralec.

Pri Fuenlabradi so že sporočili, da bo Samar prihodnjo sezono kot posojen igralec nosil dres drugoligaša Zamore.

Na evropskem prvenstvu do 18 let je v povprečju dosegal 11,6 točke in zbral 7,4 podaje na tekmo. Uvrščen je bil tudi v idealno peterko prvenstva.