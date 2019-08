Slovenija ima po 13 letih znova medaljo v mlajših selekcijah, po 17 letih v kategoriji U-18, takrat so se košarkarji z Erazmom Lorbkom in Sašo Vujačićom na čelu razveselili srebrne medalje, tokrat pa so Mark Babšek Vrečko, Rok Nemanić, Dominik Praljak, Luka Ščuka, Andrej Stavrov, Maj Dušanić, Gregor Glas, Primož Kmetič, Alen Malovčić, Bine Prepelič, Žiga Samar in Klemen Smrekar osvojili bronasto.

Veselje slovenskih košarkarjev. Foto: KZS Twitter

Slovenci so se Grkom na najboljši način oddolžili za visok poraz v skupinskem delu (72:54), porazili so jih na obračunu za tretje mesto.

Grki, ki so imeli glasno podporo, so ob polčasu vodili za točko (27:26), po vrnitvi na parket sta bili ekipi izenačeni, varovanci Petra Markovinoviča pa so ob koncu tretje četrtine prevzeli vodstvo, v zadnjo četrtino so vstopili s tremi točkami prednosti (43:46).

Odločilno četrtino so Slovenci odlično odprli, v treh minutah in pol so naredili delni izid 15:0, in povedli so z dvomestno prednostjo (43:61). Tu se Slovenci niso ustavili, saj so pet minut do konca vodili že za 24 točk (46:70). Tolikšna je bila razlika tudi na koncu (57:81).

Slovenija ima po 13 letih znova kolajno v mlajših selekcijah! Po 17 letih v kategoriji u18. Srebrni Lorbek, @SashaVujacic in co. so dobili bronaste naslednike @ziga5samar, Glas in co. Čestitke #mojtim @kzs_si #FIBAU18Europe — Tilen Jamnik (@TilenJamnik) 04. avgust 2019

Prvi strelec Slovenije je bil Glas z 20 točkami, Dušanić jih je dodal 18, Nemanić pa 17.

Samar najboljši

Prvo ime Slovenije na celotnem EP-ju pa je bil Žiga Samar, ki se že dve sezoni kali pri Real Madridu. Mladi Jeseničan (196 cm), ki je bil letos izbran za najkoristnejšega igralca španskega mladinskega tekmovanja, je prvenstvo zaključil s povprečjem 11,6 točk, 8,6 skokov in 7,4 podaje.

LIVE - Greece v Slovenia - FIBA U18 European Championship 2019

EVROPSKO PRVENSTVO (U-18)

FINALE, Volos

Danes ob 21.15:

TURČIJA - ŠPANIJA

Tekma za 3. mesto:

Grčija - SLOVENIJA

57:81 (14:12, 13:14, 16:20, 14:35)

Rogkavopoulos 14, Sotiriou 10; Glas 20 (6/9 za 2), Dušanić 18, Nemanić 17, Samar 8 (10 skokov, 12 podaj), Prepelič 6, Stavrov 5, Malovčić 4, Babšek Vrečko 2, Ščuka 1.

Polfinale:

TURČIJA - Slovenija

72:64 (15:14, 23:15, 11:21, 23:14)

Grčija - ŠPANIJA

54:70 (20:12, 16:22, 10:25, 8:11)