17 let je bil Tony Parker podaljšana roka Gregga Popovicha na parketu. Foto: Reuters

Teksaška franšiza je sporočila, da bo slovesnost 11. novembra, ko bodo v AT&T Centru gostovali Memphis Grizzlies. Parker bo deseti košarkar Ostrog z upokojeno številko. Pod stropom dvorane so tako že dresi Brucea Bowena (12), Tima Duncana (21), Seana Elliotta (32), Georga Gervina (44), Manuja Ginobilija (20), Averyja Johnsona (6), Johnnyja Moora (00), Davida Robinsona (50) in Jamesa Silasa (13).

37-letni Parker je kar 17 sezon nosil dres San Antonia, s katerim je štirikrat postal prvak Lige NBA. Leta 2007 je bil imenovan za MVP-ja finala, kar mu je uspelo kot prvemu Evropejcu. Nato je ta naziv dobil še Dirk Nowitzki. Zadnjo sezono je francoski organizator igre odigral pri Charlottu.

Tvoril je udarno navezo San Antonia z Duncanom in Ginobilijem. Skupaj so slavili na kar 126 tekmah končnice, kar je več od katere koli trojice v zgodovini Lige NBA. Parker je eden izmed štirih igralcev, ki so v končnici dosegli več kot 4.000 točk in 1.000 podaj. To je uspelo le še Michaelu Jordanu, Kobeju Bryantu in LeBronu Jamesu.

Šestkratni udeleženec tekme All Star Lige NBA je velik pečat pustil tudi v dresu francoske reprezentance, s katero je na evropskih prvenstvih osvojil štiri kolajne, vrhunec pa je bil turnir v Stožicah leta 2013, kjer je kot najkoristnejši posameznik turnirja svoje moštvo popeljal na vrh stare celine.