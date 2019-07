Jan Vide bo kariero nadaljeval v mlajših selekcijah Real Madrida. Foto: Gašper Papež/Helios Suns

V lanski sezoni se je Jan udeležil dveh turnirjev z Realovo ekipo letnikov 2005, kjer je uspel prepričati trenerje kraljevega kluba. V Madrid se bo odpravil konec avgusta, po reprezentančnem U15 turnirju SloveniaBall v Slovenj Gradcu. Slovenskim mladeničem je k Realu vrata odprl Luka Dončić. Trenutno so tam trije, Žiga Samar, Dan Duščak in Klavžar.

"Za mano je nekaj neverjetnih let pri Helios Sunsih. Domžale so mi vzbudile veselje in ljubezen do košarke, za kar bom večno hvaležen. Seveda pa sem vesel tudi, da sem bil del ekip, ki so v zadnjih letih osvojile marsikateri naslov prvakov. Da me je Real Madrid povabil v svoje vrste, mi je v veliko čast, prav tako pa je to velika življenjska preizkušnja. Bo pa seveda prehod lažji, ker vem, da me tam že čaka slovenska pomoč. Da sem prišel do tega, se moram zahvalit vsem svojim soigralcem in trenerjem, predvsem pa hvala Gašperju Papežu, s katerim sva skupaj gradila mojo košarkarsko pot in osebnost. Seveda pa, če želiš uspeti, moraš v to vložiti veliko časa, dela, vztrajnosti, predvsem pa moraš verjeti vase, da je na koncu vse odvisno le od tebe. V srcu pa bom vedno ostal ponosen "barvar"," je ob odhodu dejal Vide.