Koprski košarkarji so ponovili lanski uspeh. Foto: www.alesfevzer.com

Najboljši igralec sklepnega turnirja je bil Marjan Čakarun, ki je v finalu dosegel 32 točk in dodal 11 skokov.

28-letni hrvaški reprezentant je še posebej dobro igral v tretji četrtini, v kateri je dosegel deset točk in ujel pet odbitih žog. Njegov prispevek je bil pomemben dejavnik pri delnem izidu 24:6, ki je Sixt Primorsko od zaostanka s 36:40 pred koncem prvega polčasa popeljal do vodstva s 60:46 v 27. minuti.

Marjan Čakarun je v finalu dosegel 32 točk in dodal 11 skokov. Foto: www.alesfevzer.com

Glede na razliko na semaforju, širši in kakovostnejši izbor igralcev ter prednost domačih navijačev so imeli Koprčani v zadnjih desetih minutah tlakovano pot do lovorike. Opravili so jo brez pretresov, tako da je lahko Čakarun svojo najboljšo predstavo v dresu Sixta Primorske kronal z metom 13/19 in statističnim indeksom 41.

Sixt Primorska je v soboto v polfinalu premagala Petrol Olimpijo s 87:76, Hopsi pa so bili s 83:78 boljši od Heliosa. Koprčani so lani v finalu v Tivoliju s 83:63 porazili Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo. Septembra so prvič osvojili tudi superpokal.

Polzeljani ostajajo pri eni osvojeni pokalni lovoriki iz leta 1996.

Pred članskim finalom je v dvorani Bonifika potekal tudi sklepni turnir mini pokala Spar. V kategoriji igralcev do 13 let so slavili košarkarji Ljubljane pred Triglavom, Slovanom in Šentjurjem.

Izjavi po tekmi

Jurica Golemac, trener Sixta Primorske: "Priznam, bili smo pod pritiskom, saj smo igrali doma. Bili smo favoriti in vsi so od nas pričakovali zmago. Zato smo tekmo začeli v krču in potrebovali smo kar nekaj časa, da smo začeli igrati našo košarko. Nato sta vendarle prišli do izraza kakovost in daljša klop, tako da smo povsem zasluženo zmagali. Prepričan sem, da imamo toliko kakovosti, da nas v štiridesetih minutah težko nekdo nadigra."

Boštjan Kuhar, trener Hopsov Polzele: "Odločilen je bil drugi polčas, v katerem je Sixt Primorska zaigrala veliko bolje kot na začetku, predvsem pa je imela razpoloženega Marjana Čakaruna, ki je dobesedno 'mesaril' pod našim košem. Glede na to, da imamo enega najnižjih proračunov med slovenskimi prvoligaši, je finale za nas lep uspeh, predvsem pa dokaz, da še nismo rekli zadnje besede."

Navijači Sixta Primorske proslavljajo drugi pokalni naslov. Foto: www.alesfevzer.com

Finale:

SIXT PRIMORSKA - HOPSI

91:72 (19:25, 23:15, 24:10, 25:24)

2.000; Čakarun 32 in 11 skokov, Šiško in Jagodić Kuridža (10 skokov) po 14, Harris 10, Vončina 9, Marinković 5, Henry 3, Hodžić in Ferme po 2; Rotar 17, Jack 15 in 10 skokov, Burgett 14, Vasilić in Dragan po 7, Atanacković 5, Benson 3, Godler in Borse po 2.

Polfinale:

SIXT PRIMORSKA - Petrol Olimpija

87:76 (24:20, 16:15, 24:18, 23:23)

Jagodić Kuridža 19, Šiško in Čakarun po 16, Harris 12, Marinković in Hodžić po 7, Vončina 6; Špan 16, Lazić 15, Lorbek 13, Begić in Šamanić po 11.

HOPSI - Helios Suns

83:78 (19:16, 29:24, 20:24, 15:14)

Atanacković 26, Jack 20, Burgett 9; Šalić 18, Mahkovic 17, Pašajlić 13.