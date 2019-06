Slovenke so prvo četrtino dobile za pet točk, v drugi pa so prednost povečale že na +12 (36:24). Že pred tekmo je selektor Damir Grgić opozoril na Slovakinje, ki so kljub neuvrstitvi na EP v evropskem vrhu.



Slovenske košarkarice pred začetkom tekme v Škofji Loki. Foto: BoBo

Slovakinje so se Slovenk še držale v tretji četrtini, po kateri so domače zadržale prednost po polčasu, toda zadnji del je bil spet slovenski. Domače so ga dobile kar s 26:12, niso popuščale do zadnjih sekund in prav na koncu tudi dosegle najvišjo prednost na tekmi, +26 (83:57).

Najboljša strelka tekme je bila Zala Friškovec, ki je dosegla 18 točk. Anamarija Prezelj jih je dodala 17, Teja Oblak in Eva Lisec po 12, dvomestno število točk pa je prispevala še Shante Marie Evans (11).

Kapetanka Nika Barič odšepala po petih minutah

Slovenke so večji del tekme igrale brez kapetanke Nike Barič, ki je že po dobrih petih minutah preventivno zapustila igrišče zaradi bolečin v kolenu. A po koncu tekme ni imela več težav, zato zdravniška ekipa meni, da ni nič resnega. Lažja pa je tudi poškodba Tine Jakovine, ki je v tretji četrtini tekmo končala po zvinu gležnja.

Selektor Grgić: Želimo ohraniti svežino

"Čestitke igralkam za visoko in zasluženo zmago. Zahvala tudi škofjeloškemu občinstvu za podporo, ki smo jo dobili na zadnji tekmi pred našimi navijači. Zadovoljen sem s prikazanim, vse gre po načrtih, zdaj bomo delali predvsem za to, da ohranimo potrebno svežino pred odhodom na prvenstvo," je dvoboj ocenil selektor Damir Grgić.

Slovenke zdaj čaka še sklepni del priprav na Srbijo: v soboto še tekma s Slovaško za zaprtimi vrati v Stožicah, priprave pa bo končala v Rigi, kjer se bo pomerila s Kitajsko in Latvijo.

Slovenke bodo na EP v Nišu igrale v skupini z Madžarsko, Turčijo in Italijo. Prva tekma jih čaka 27. junija.

KOŠARKA (Ž)

PRIPRAVLJALNE TEKME

ŠKOFJA LOKA

SLOVENIJA - SLOVAŠKA

83:57 (19:14, 17:10, 21:21, 26:12)

Friškovec 18, Prezelj 17, Lisec in Oblak 12, Evans 11, Rupnik 6, Krošelj 5, Barič 2; Rakova 13, Jakubcova, Mištinova in Oroszova po 9.

Petek, 21. junija, ob 17.30 (Riga):

KITAJSKA - SLOVENIJA

Sobota, 22. junija, ob 17.40 (Riga):

LATVIJA - SLOVENIJA