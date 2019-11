Slovenija je ob polčasu vodila s 36:30, do konca tretje četrtine pa prednost povišala na 54:44. V zadnji četrtini so Grkinje sicer nekajkrat zagrozile, a preobrata niso zmogle. Slovenke so tako dosegle izjemno pomembno zmago, ki jih je močno približala uvrstitvi na EP 2021. Foto: www.alesfevzer.com

Teja Oblak je bila z 19 točkami najboljša strelka, izkazala se je tudi Zala Friškovec (12 točk in 5 skokov), ki je zadel štiri trojke od šestih poskusov. Zadnja od njenih trojk je prinesla prednost 59:47.



Selektor Damir Grgić ni mogel računati na poškodovani Evo Lisec in Shante Evans, odsotnost dveh visokih igralk pa so borbene Slovenke znale nadomestiti in so uravnotežile skok (31:33).

Ko je Tina Jakovina (12 točk) s trojko poskrbela za enajst točk prednosti (43:32), je sicer sledilo nekaj kriznih minut, kar so Grkinje, leta 2017 četrte na EP-ju, z delnim izidom 0:10 dodobra izkoristile. Toda Slovenke so zadnje minute tretje četrtine spet odigrale zbrano, Teja Goršič je spet poskrbela za deset točk naskoka (54:44), kar je zadoščalo za zadnjo četrtino.

Nika Barič je prispevala 12 točk. Foto: www.alesfevzer.com

17. novembra bo Slovenija (ob 17.00) gostovale v Sofiji pri Bolgariji.

Slovenke se potegujejo za tretji zaporedni nastop na evropskem prvenstvu, v njihovi skupini pa je še Islandija. Na prvenstvo, ki bo v Španiji in Franciji, se bodo uvrstile zmagovalke devetih kvalifikacijskih skupin ter pet drugouvrščenih ekip.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2021, skupina A

1. krog:

SLOVENIJA - GRČIJA

70:64 (18:19, 18:11, 18:14, 16:20)

Oblak 19, Barič, Jakovina in Friškovec po 12, Prezelj 7, Goršič 6, Trebec 2; Spanou 18, Gemelos 13, Pavlopoulou 12.

Danes ob 21.00:

ISLANDIJA - BOLGARIJA

-:-

2. krog, nedelja:

BOLGARIJA - SLOVENIJA

GRČIJA - ISLANDIJA

Na evropsko prvenstvo se uvrstijo zmagovalci skupin in pet najboljših drugouvrščenih iz devetih skupin.