Za uvod kvalifikacij za EP 2021 izbranke selektorja Damirja Grgića v četrtek, 14. novembra, čaka domači dvoboj z Grkinjami. Tekma v dvorani Gimnazije Celje – Center se bo začela ob 20.10. Foto: Twitter/KZS

Razmerje moči oziroma tako imenovani Power Rankings, ki ga je objavila Fiba na svoji spletni strani, namreč ne upošteva, da si je Eva Lisec pred nekaj dnevi poškodovala ahilovo tetivo in bo zato izpustila tekmi v Celju in Sofiji. Enako kot Shante Evans, ki pa je zaradi poškodbe stopala s košarkarskih igrišč odsotna že dalj časa.

Slovenija bo kvalifikacije začela s tekmama proti Grčiji (14. novembra ob 20.10 v Celju) in Bolgariji (17. novembra ob 17.00 v Sofiji).

Fiba napoveduje izkupiček 5-1

"Slovenija na drugem mestu je tvegana napoved, vendar vam zagotavljamo, da ta ekipa ima kemijo, kontinuiteto in eno najboljših branilskih vrst. Hkrati pa ima še ugoden žreb. Njene zvezdnice so Nika Barič, Teja Oblak in Eva Lisec ter mlada Zala Friškovec. V skupini z Islandijo, Grčijo in Bolgarijo ji napovedujemo izkupiček 5-1, ki se lahko malce spremeni le v primeru resnejše krize s poškodbami," je zapisala Fiba.

Španija in Francija oproščeni kvalifikacij

Slovenija je letos šele drugič v zgodovini nastopila na evropskem prvenstvu, zato njena uvrstitev na Fibini lestvici ni najrealnejša, saj ta za določitev zaobjema daljše tekmovalno obdobje. Vseeno so varovanke selektorja Damirja Grgića, ki so v Srbiji zasedle deseto mesto, s 63. mesta napredovale na 32. Grkinje so trinajste, Bolgarke 56., Islandija pa zaseda 68. mesto.

Power Rankings je za kvalifikacije na prvo mesto postavil Rusijo, tretja je Italija, četrta Srbija in peta Belgija. Na razpredelnici ni dveh glavnih evropskih velesil, evropskih prvakinj Špank in Francozinj, ki so oproščene kvalifikacij, saj bosta gostiteljici evropskega prvenstva.

V kvalifikacijah bo nastopilo 33 reprezentanc. Na EP se bodo uvrstile zmagovalke vseh devetih skupin in pet drugouvrščenih reprezentanc. V šestih skupinah so štiri ekipe, tri skupine pa imajo po tri reprezentance. Rezultati s četrtouvrščeno reprezentanco v teh skupinah se pri določanju najboljših petih drugouvrščenih reprezentanc ne bodo upoštevali.

"Odsotnost dveh tako kakovostnih igralk, kot sta Eva Lisec in Shante Evans, je za nas vsekakor velik 'hendikep'. Seveda ju bomo pogrešali, a na žalost so poškodbe sestavni del našega posla in s tem se moramo sprijazniti. Obema želim, da uspešno okrevata in se čim hitreje vrneta na parket, mi pa moramo v tem trenutku vso pozornost nameniti dekletom, ki so tu. Maksimalno verjamem v ekipo, ki je zbrana na pripravah. Dekleta so že večkrat dokazala, da tudi v oslabljeni zasedbi znajo igrati odlično. Imajo pravi karakter in prepričan sem, da z našim pravim pristopom in energijo, ki nas je krasila do zdaj, ter veliko željo po dokazovanju lahko na prvih dveh tekmah pridemo do dobrega rezultata," meni selektor Grgić.

Teja Oblak: Začeti je treba z dvema zmagama

"Vsakič, ko se zbere reprezentanca, sem zelo vesela. Naš cilj je jasen, želimo si nove uvrstitve na evropsko prvenstvo. Ekipa ne bo popolna, saj nam manjkata Eva in Shante, ki sta nosili glavno breme pod samim obročem. Tako bomo morali našo igro nekoliko prilagoditi na trenutno zasedbo. Verjamem v ekipo. Imamo veliko željo in želim si, da kvalifikacije začnemo z dvema zmagama," dodaja Teja Oblak.

Barve Slovenije bodo zastopale Nika Barič, Tina Cvijanovič, Merisa Dautović, Zala Friškovec, Teja Goršič, Tina Jakovina, Aleksandra Krošelj, Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Eva Rupnik, Maruša Seničar in Tina Trebec.

Vstopnice za tekmo z Grčijo v celjski dvorani gimnazije Celje – Center, ki se bo v četrtek začela ob 20.10, stanejo pet evrov. Ob nakupu treh vstopnic je četrta vstopnica brezplačna.