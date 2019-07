Na zadnjih štirih evropskih prvenstvih so Španke trikrat osvojile naslov. Foto: EPA

Igralke s Pirenejskega polotoka so imele v finalu vse niti igre v svojih rokah. Že po prvi četrtini so si priigrale lepo prednost devetih točk, na veliki odmor pa so se podale s +14 (50:36). Izbranke selektorja Lucasa Mondela v drugi polovici tekme niso popustile in so zanesljivo zmagale. Pri Špankah je bila najučinkovitejša Marta Xargay s 23, pri Francozinjah pa Sandrine Gruda z 18 točkami.

V tekmi za tretje mesto so prepričljivo slavile Srbkinje, ki so osvojile svojo drugo kolajno na zaključnih turnirjih stare celine. Pred štirimi leti so na Madžarskem in v Romuniji osvojile zlato odličje po zmagi nad Francijo, njihove tokratne tekmice Britanke pa so se prvič prebile tako visoko. Pri gostiteljicah je blestela Sonja Petrović, ki je dosegla 14 točk in pobrala 13 žog pod obema obročema, pri Britankah pa je bila najučinkovitejša Temi Fagbenle s 23 točkami.

Za najkoristnejšo igralko prvenstvo je bila izbrana Španka Astou Ndour, v najboljši peterki pa so še njena soigralka Xargayeva, Fagbenlejeva, Petrovićeva in Gruda.

Na evropskem prvenstvu so drugič nastopile Slovenke. V skupinskem delu v Nišu so premagale Turkinje in izgubile proti Madžarkam in Italijankam, v tekmi za preboj v četrtfinale pa so bile v srbski prestolnici od njih boljše Belgijke. Slovenke so osvojile končno deseto mesto, pred dvema letoma na Češkem so v svojem premiernem evropskem prvenstvu zasedle 14. mesto.

Finale:

Francija – ŠPANIJA

66:86 (21:32, 15:18, 20:20, 10:16)

Gruda 18, Hartley 17, Miyem 11; Xargay 23, Dominguez 13, Palau 12., Ouvina in Gil po 9.

Tekma za 3. mesto:

Velika Britanija – SRBIJA

55:81 (16:25, 17:15, 6:21, 16:20)

Fagbenle 23; Petrović 14, Jovanović 11.