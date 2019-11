"Ne gre le za stvari, ki jih počne na igrišču, te so res izjemne. Ampak način, kako igra, kako strasten je. Smeji se, ko igra. To so njegove prave odlike," je Terry v Portorožu odgovoril na vprašanje, zakaj je Dončić tako poseben in drugačen od drugih igralcev.

Luka Dončić je izjemno odprl drugo sezono v Ligi NBA. Foto: AP

Naročili 10.000 posebnih dresov Luke Dončića. Potrebovali jih bomo še 6.000.

"Smo sredi lukamanije. Neverjetno je. Moje delo se je povečalo, kar je dobro. Povečati smo morali področje prodaje izdelkov. Na tekmi vidiš očeta in sina, ki nosita dres Dirka Nowitzkega in Luke Dončića. To je res kul," je pojasnil Terry.

Kot zanimivost je povedal, da so naročili 10.000 posebnih dresov Luke Dončića, ki pa so bili daleč od potreb navijačev. "Potrebovali jih bomo še 6.000. To je res veliko. Trudimo se." V torek proti Los Angeles Clippersom bodo Mavericksi prvič nosili te drese z "grafiti", je sporočil Terry.

Čas bo pokazal, ali gre za novo dinastijo

Dallas je z Nowitzkim osvojil šampionski prstan in okrog njega gradil dinastijo, po izjemnih predstavah Dončića in ob prihodu Kristapsa Porzingisa se že govori o novi dinastiji. "Čuti se tako. Čas bo povedal, ali bo tako. Gremo dan za dnem. Z mojega vidika kot navijača mi je všeč to, kar imamo. Pomembno je, kako igramo. Mi v pisarnah moramo gledati na to, kaj iztržiti iz tega," je povedal Terry in dodal, da so v zadnjem letu povečali število zaposlenih v pisarnah. "Upam, da smo pripravljeni. Navdušujoče je biti Mavs."

Gostimo zabave, in ne tekme

Tekme Dallasa so razprodane, za kar je Connors naštel več razlogov. "Ne slepimo se. Ljudi zanima, kaj je na igrišču. Pomembno je, kako jih vključiti. Mark Cuban pravi, da gostimo zabave, in ne tekme. To ste videli na zadnji tekmi. To je naše razmišljanje. Da ljudje rečejo: 'To je nekaj najboljšega, kar sem doživel, vrnil se bom.'"

Tudi s pomočjo Dončića se vodstvo Dallasa lažje usede z morebitnimi partnerji in pokrovitelji, je priznal. S pomočjo slovenskega zvezdnika so našli svoje mesto na evropskem trgu, a se zaveda, da imajo na tem prostoru še ogromno prostora za napredek.

Smo ekipa Evrope. Luka je znamka.

"Pomaga nam tudi, da je Luka igral v Španiji. Z Dirkom smo nas prepoznali v Nemčiji. Smo ekipa Evrope, to je za nas velika prednost. Iščemo načine, kako to izkoristiti. Skušamo ugotoviti, s kom skleniti sodelovanja za Evropo. Rastemo. Luka je znamka."

Terryju je všeč Dončićev značaj

Terry neposredno z Dončićem redko sodeluje, a mu je všeč njegov značaj, ki ga dela drugačnega od številnih drugih zvezdnikov. "Njegov fokus je košarka. Ljubi to igro. Če mu je kaj v interesu in tudi v našem, temu sledimo skupaj. Vendar mu pustimo, da je osredotočen na košarko." Terry je na koncu dobil vprašanje, ali bodo Mavericks priredili posebno parado, če osvojijo naslov prvaka Lige NBA. Z velikim nasmeškom je odgovoril: "Ko sem videl, kako Slovenci žurirate, zagotovo. Naredil bom vse, kar je v moji moči."