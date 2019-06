Mike Conley je najboljši strelec in podajalec v zgodovini Memphisa. Foto: Reuters

31-letni organizator igre ima še dveletno pogodbo, ki mu bo v prihodnjih dveh sezonah navrgla 68 milijonov dolarjev. Conley je vseh 12 sezon v Ligi NBA preživel v Memphisu, v zadnji sezoni pa je imel povprečje 21,1 točke, 6,4 podaje in 3,4 skoka na tekmo. Memphis bo v zameno za Conleyja dobil Graysona Allena, Kyla Korverja, Jaeja Crowderja, 23. izbor na letošnjem naboru in zaščiteni izbor v prvem krogu naslednjega nabora. Prihod Conleyja v Utah pomeni odhod španskega organizatorja igre Rickyja Rubia, ki se je na twitterju že zahvalil vodstvu kluba in navijačem in bo s 1. julijem prost igralec.

Middleton v pričakovanju 190 milijonov dolarjev

Milwaukee je branilca Tonyja Snella in 30. izbor na letošnjem naboru poslal v Detroit v zameno za Jona Leuerja. Bucksi so se s tem znebili Snellove plače, ki bi prihodnjo sezono dosegla 12 milijonov dolarjev. Milwaukee čisti plačni proračun, saj bodo morali podpisati Khrisa Middletona, ki je zavrnil zadnje leto pogodbe, vredno 13 milijonov dolarjev. 27-letnik naj bi z Bucksi podpisal novo pogodbo, ki mu bo v petih letih na bančni račun vplačala 190 milijonov dolarjev.

Boston poleg Irvinga zapušča še Horford?

Prava drama se odvija v Bostonu. Kyrie Irving naj ne bi podaljšal pogodbe s Celticsi in je po govoricah dobro obveščenih virov v Ligi NBA najbližje Brooklyn Netsom. Še večje presenečenje je, da je center Al Horford zavrnil zadnje leto pogodbe vredne 30 milijonov dolarjev. 33-letnik naj bi zapustil Celticse, za njegove usluge pa naj bi se najbolj zanimali Lakersi in Dallas, v katerem je pred začetkom prestopnega roka 1. julija precej tiho. Horford bo v vsakem primeru precej drag, saj naj bi zahteval štiriletno pogodbo v vrednosti 100 milijonov dolarjev.

Koga bodo še pripeljali Lakersi?

Tudi pri Lakersih hočejo na vsak način očistiti plačni proračun ter LeBronu Jamesu in Anthonyju Davisu dodati še tretjega zvezdnika z maksimalno plačo. Seveda je prva želja Kawhi Leonard, ki pa naj bi bil bolj naklonjen LA Clippersom, saj bi bil tam prva violina. Seveda MVP finala še ni obvestil Toronta, kje bo nadaljeval kariero. Rezervni plan Lakersov vključuje Kembo Walkerja in Jimmyja Butlerja.

Zion, Morant in Barrett bodo izbrani prvi

Na nočnem naboru naj bi bili prvi trije igralci praktično že izbrani. New Orleans bo kot prvi izbral Ziona Williamsona, Memphis pa organizatorja igre Jaja Moranta, ki bo zamenjal Mika Conleyja. Kot tretji bodo New York Knicksi izbrali branilca RJ Barretta. V zakulisju potekajo kupčije s preostalimi nabori. Tako naj bi bil New Orleans pripravljen četrti izbor, ki ga je dobil od LA Lakersov, zamenjati. Vsekakor bo pred in po naboru še kako zanimivo ...