Košarkarji Cedevite Olimpije so v Carigradu dosegli prvo zmago v letošnji sezoni Evropskega pokala. Foto: David Grau - Joventut

Šlo je za uvodno tekmo druge polovice skupinskega dela evropske sezone, v kateri Ljubljančani sicer ne blestijo. Na petih tekmah so utrpeli prav toliko porazov, naloga v Turčiji pa je bila vse prej kot lahka.

Na prvi tekmi v Stožicah so se Turkom dobro zoperstavili, šele v zadnji četrtini so popustili in iz rok izpustili zmago (73:79). Tokrat je bilo drugače. Prva četrtina je bila slaba, nato pa so se Ljubljančani pobrali, v obrambi zaigrali precej bolje, povedli in prednost uspešno zadržali do konca.

Nekaj slabih minut so imeli Ljubljančani le v prvi četrtini, ko so gostitelji pobegnili na 24:13, vendar so jih gostje že do odmora ujeli z delnim izidom 23:7, v 26. minuti pa s trojko Filipa Krušlina povedli s 57:46.

Nekaj trenutkov je bilo videti, da se bo zgodba o preobratih s prejšnjih evropskih tekem spet ponovila, saj je Darušafaka v dobri minuti prišla na tri točke razlike (54:57), toda tokrat je imel trener Slaven Rimac dovolj razpoloženih, predvsem pa odgovornih igralcev.

V ključnih trenutkih se roka ni zatresla

Mikael Hopkins, Jaka Blažič in Codi Miller-McIntyre so zadevali v odločilnih trenutkih, ob tem pa tudi uspešno (od)igrali v obrambi, tako da Turki niso prišli bližje kot na dva koša zaostanka. Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil Krušlin s 17 točkami (trojke 5:8), odlično pa je igral predvsem organizator igre Miller-McIntyre, ki je za las zgrešil trojni dvojček. Zbral je 11 točk (met iz igre 4:10), 10 skokov, 9 podaj in 4 ukradene žoge (indeks 25). Hopkins je prispeval 15 točk (za dve točki 4:4, trojke 2:3), Jaka Blažič pa deset (6 skokov).

Evropski pokal, skupina C, 6. krog

UNICS KAZAN – BRESCIA

77:63 (20:19, 17:15, 22:17, 18:12)

DARUŠAFAKA – CEDEVITA OLIMPIJA

72:76 (25:19, 14:27, 21:17, 12:13)

Browne 17, Hamilton 12; Krušlin 17, Hopkins 15, Miller-McIntyre 11 (10 skokov, 9 podaj), Blažič 10, Stipanović 8, Boatright 6, Zirbes 4, Simonović 3, Murić 2.

Met za dve: 22/39; 19/34

Met za tri: 6/24; 9/27

Prosti meti: 10/15; 11/18

Skoki: 26; 43

Podaje: 13; 20

Ob 20.45:

JOVENTUT – NANTERRE