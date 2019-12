James Harden je silovito zabil žogo skozi obroč in povzročil veliko zmedo v San Antoniu. Foto: Reuters

Zvezdnik Rocketsov je sedem minut in 50 sekund pred koncem tekme zabil žogo skozi obroč tako močno, da se je skozi mrežico vrnila nazaj na obroč in se odkotalila na parket. Sodniki niso opazili, da je šla pravilno skozi mrežico, trener Mike D'Antoni je norel ob stranski črti, ni pa izzval odločitve. Vmes je poteklo 30 sekund in nato ni imel več pravice izziva te odločitve.

V glavni pisarni Lige NBA komisarji že zbirajo podatke o tem nenavadnem primeru, potrebovali pa bodo verjetno več kot 48 ur. Toliko časa imajo Rocketsi, da podajo uradno pritožbo na končni izid tekme. Želijo, da se jim prizna zmaga, saj je bil izid po koncu rednega dela 115:115. To se zagotovo ne bo zgodilo, zelo možno pa je, da se bo v novem terminu odigralo zadnjih sedem minut in 50 sekund tekme. Houston bi s priznanim košem Hardna povedel že s 104:89.

Po nepriznanem košu so Rocketsi izgubili živce. Vseskozi so se pritoževali, trener D'Antoni je komentiral vsako odločitev sodnikov. Lonnie Walker je zrežiral sanjski preobrat Spusrov, ki so zadnjo četrtino dobili s 34:18 in izsilili podaljšek.

Zadnjič se je tekma ponovila 8. marca 2008 med Miamijem in Atlanto. Najprej so Hawksi 19. decembra 2007 zmagali s 117:111, a je zapisnikarska miza nepravilno dosodila šesto osebno napako Shaquillu O'Nealu. Zadnjih 52 sekund tekme je bilo potrebno ponoviti.