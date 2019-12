James Harden je edini aktivni košarkar v Ligi NBA, ki je vsaj 60 točk dosegel več kot enkrat. Foto: Reuters

Bradati superzvezdnik je za nov strelski presežek potreboval le 31 minut. 11 sekund pred koncem tretje četrtine je zadel tri proste mete za domače vodstvo s 127:70, zadnjo četrtino pa je nato presedel na klopi. Tako je za osebnim strelskim rekordom zaostal zgolj eno točko. Vsaj 60 točk je prispeval že četrtič v karieri, s čimer si na večni lestvici deli tretje mesto z Michaelom Jordanom. Razred zase je Wilt Chamberlain, ki mu je to uspelo kar 32-krat, Kobeju Bryantu pa je na drugem mestu šestkrat.

Most 60-PT games in NBA history:

Wilt Chamberlain, 32

Kobe Bryant, 6

Michael Jordan, 4

James Harden, 4

Elgin Baylor, 3 — NBA History (@NBAHistory) December 1, 2019

"To je veličina. Govorimo o največjih imenih do zdaj in predstavljajo vodilo, nekaj, kar želim doseči. Upam, da bo nekoč tudi moje ime omenjeno v tej skupini. Še vedno me čaka dolga pot, a si prizadevam, da mi uspe priti tja," je ob omembi treh legendarnih imen povedal Harden, ki je ob Kobeju in Klayu Thompsonu edini v zadnjih 25 sezonah 60 točk vpisal v treh četrtinah. Za dve je metal 8/10, za tri 8/14, 24 poskusov iz igre pa je najmanj do zdaj, ko je nekdo dal 60 točk. Do zdaj je z najmanj meti – 26 – to uspelo Karlu Malonu.

James Harden scores 60 points in 31 minutes for Rockets vs. Hawks | 2019-20 NBA Highlights

Rocketsi, pri katerih se ni prav nič poznala odsotnost nosilca igre pod obročema Clinta Capele, so že po prvem polčasu vodili z 81:52. Harden je v prvi polovici dvoboja dosegel 31 točk, v naslednjih 12 minutah pa torej kar 29. V tretji četrtini je sam napravil serijo 18:3, po kateri so gostitelji povedli s 101:59. V zadnji četrtini ga je kljub pozivom občinstva Mike D'Antoni pustil počivati. "Vse, kar stori, je neverjetno," je predstavo varovanca opisal D'Antoni, Harden pa je še dodal: "V prvih treh četrtinah smo odigrali zares izvrstno in zato je bila lepa priložnost, da minute dobijo tudi ostali igralci, ki so si jih zaslužili."

"Poskusili smo vse, kar smo lahko. Smo ga podvajali, pritiskali nanj, a preprosto ni bilo učinka," je povedal gostujoči trener Lloyd Pierce. Pri Atlanti, ki je izgubila že desetič zapored in si z Golden Statom deli zadnje mesto v ligi, je bil s 37 točkami najboljši Trae Young. Pri Houstonu jih je Ben McLemore dodal 24.

11. zaporedna zmaga Milwaukeeja

Milwaukee je s 137:96 premagal Charlotte. Najboljša ekipa rednega dela lanske sezone, ki je trenutno druga v ligi in prva na Vzhodu, je dosegla 11. zaporedno zmago. Znova je bil prvi strelec Bucksov aktualni MVP Giannis Antetokounmpo, ki pa je prekinil niz 19 tekem z dvojnim dvojčkom. Tokrat je v statistiko ob 26 točkah vpisal še devet skokov, kar mu je uspelo v le 20 minutah.

"To me ne zanima. Nisem tukaj zaradi statistike, ampak zaradi tega, da zmagujemo," je bil po tekmi jasen Antetokounmpo, trener Mike Budenholzer pa je pristavil: "Morda bi ga moral pustiti v igri. Dela neverjetne stvari, a še veliko več lahko pričakujemo od njega. Jasno mu je, kako pomembno je, da ostane svež in zdrav. Je nekaj posebnega, če te omenjajo skupaj z največjimi te igre."

Bucksi so prvi polčas dobili za 17, v zadnjo četrtino pa vstopili z vodstvom s 101:75 in zato ni bilo potrebe, da bi Budenholzer v igro vračal svojega prvega moža. Kar devet košarkarjev Milwaukeeja je prispevalo dvomestno število točk, ob Giannisu jih je največ – 15 – dal Khris Middleton. Med Hornetsi je bil s 24 najboljši Devonte' Graham.

Giannis Antetokounmpo je igral le 20 minut, a vseeno lepo napolnil statistiko. Foto: Reuters

Tekme 30. novembra:

SACRAMENTO - DENVER 100:97 - po podaljšku

Barnes 30 (10/19 iz igre), Hield 21, Holmes 13 in 10 skokov; Harris 25, Murray 15, Barton 14 in 12 skokov.

PHILADELPHIA - INDIANA 119:116

Embiid 32 (prosti meti 15/15), Harris 22, Horford in Simmons (13 podaj) po 15; Warren 29 (4/4 za tri), Brogdon 28, Lamb 15, Sabonis 13 in 10 skokov.

MILWAUKEE - CHARLOTTE 137:96

Antetokounmpo 26 (11/19 iz igre) in 9 skokov, Middleton 15, Matthews 14, R. Lopez 13 (3/5 za tri); Graham 24 (10/18 iz igre), Rozier 19 (5/8 za tri), Bridges 15.

HOUSTON - ATLANTA 158:111

Harden 60 (16/24 iz igre, 8/14 za tri, prosti meti 20/23) in 8 podaj v 31 minutah, McLemore 24 (6/11 za tri) in 13 skokov, Clemons 16, Westbrook 15 (6/11 iz igre), 8 skokov in 8 podaj, Rivers 14; Young 37 (10/16 iz igre, 5/9 za tri), Hunter 14, Len 12, Parker 11.

Tekme 1. decembra:

BROOKLYN - MIAMI (ob 21.00)

LA LAKERS - DALLAS (ob 22.00)

MINNESOTA - MEMPHIS

NEW YORK - BOSTON

NEW ORLEANS - OKLAHOMA CITY

DETROIT - SAN ANTONIO

TORONTO - UTAH

ORLANDO - GOLDEN STATE

LA CLIPPERS - WASHINGTON

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 20 17 3 85.0 Toronto Raptors 18 14 4 77.8 Miami Heat 18 13 5 72.2 Boston Celtics 18 13 5 72.2 Philadelphia 76ers 20 14 6 70.0 Indiana Pacers 19 12 7 63.2 Brooklyn Nets 19 10 9 52.6 Orlando Magic 18 7 11 38.9 Charlotte Hornets 21 8 13 38.1 Washington Wizards 17 6 11 35.3 Detroit Pistons 19 6 13 31.6 Chicago Bulls 20 6 14 30.0 Cleveland Cavaliers 19 5 14 26.3 New York Knicks 19 4 15 21.1 Atlanta Hawks 20 4 16 20.0