Povratnik v reprezentanco Zoran Dragić je s trojko v zadnji sekundi izboril podaljšek. Na koncu je zbral 14 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav zmaga s tekmovalnega vidika ne pomeni veliko, pa je fino kvalifikacije končati z uspehom pred domačim občinstvom. To je predvsem spodbuda za vse te mlade fante v reprezentanci, ki se šele učijo in so prihodnost slovenske košarke. Čestitam jim za borbenost. Zoran Dragić

Košarkarji Slovenije se sicer niso uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo letos septembra na Kitajskem, kvalifikacije pa so končali z lepo zmago.

To je tretja zmaga za Slovenijo na 12 tekmah. V uvodnem krogu je premagala Belorusijo, nato je bila v tretjem nastopu v Podgorici boljša od Črne gore, niz osmih porazov, ki je trajal več kot leto dni, pa je prekinila po velikem preobratu v Stožicah.

Varovanci Rada Trifunovića so zaostajali za 18 točk, v zadnji četrtini pa so se popolnoma vrnili v igro, po dramatični končnici rednega dela in trojki Zorana Dragića v zadnji sekundi za podaljšek pa dosegli zmago, ki je na noge pognala gledalce – ti so se z navijaškimi vzkliki poslovili od slovenske reprezentance. Ta se bo znova zbrala novembra, ko se bodo začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo.

5.000 gledalcev je v Stožicah pričaralo pravo navijaško vzdušje. Foto: www.alesfevzer.com

Izenačen prvi polčas

Slovenija je spet nastopila v oslabljeni postavi, Žiga Dimec in Vlatko Čančar, ki sicer uspešno okrevata po poškodbi gležnja, nista mogla pomagati svojim soigralcem.

Tekmo je Slovenija začela s peterko Jan Kosi, Matic Rebec, Edo Murić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat. Ukrajinci so povedli z 0:4, Slovenci pa so po skoraj triminutnem strelskem mrku le zadeli, z delnim izidom 5:0 so povedli 5:4. Po trojki Hrovata je Slovenija povedla za štiri (13:9), do konca prve četrtine pa so gostje spet prevzeli vodstvo (17:20).

+ 18 za Ukrajino

Ukrajinci so v drugi četrtini povišali vodstvo, največ so vodili za 13 (24:37), na odmor so gostje odšli s +11 (30:41). V tretji četrtini Slovenci niso pokazali boljše igre, Ukrajinci so zadevali koš za košem, po dveh zaporednih trojkah Maksima Pustozvonova je razlika tako narasla na + 18 (31:49). Varovanci Trifunovića so ob koncu tretje četrtine z delnim izidom 4:0 zmanjšali zaostanek (48:58).

Slovenci so se oddolžili Ukrajini za lanski drugi najvišji poraz (82:54) v zgodovini, od katerega je bil višji le tisti v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti ZDA, ko so NBA-jevci slavili s 119:76. Foto: BoBo/Borut Živulović

Popolna vrnitev Slovenije

Zadnjo četrtino so odprli s 4:0 in zaostajali so še za šest (52:58). Ob strelskem mrku gostov, v petih minutah so vknjižili le dve točki, so Slovenci na krilih navijačev popolnoma ujeli priključek (58:60). Po košu Kosija, nad njim je bila storjena osebna napaka, zadel je tudi prosti met, je Slovenija po dolgem času povedla (61:60). Ukrajinci so po dolgem času sicer dosegli koš (61:63), a je trojko zadel Špan (64:63). Tudi Ukrajinci so vpisali trojko (64:66), po zabijanju Bobrova pa je Ukrajina povedla za štiri (64:68). Trojko je po minuti odmora prispeval Špan (67:68), a Ukrajinci so odgovorili z delnim izidom 0:5 (67:73). Do konca je bila še slaba minuta. Razpoloženi Špan je zadel trojko za nov priključek (70:73).

Vesel sem zaradi fantov, ki so dobili potrditev, da lahko zmagajo. Razen na tekmi v Ukrajini so na vseh pokazali podobno energijo in voljo kot danes, toda danes se jim je izšlo, prej pa ne. Znova smo imeli veliko težav s centimetri, vendar fantje so dali vse od sebe in verjemite mi, da so zdaj trikrat bolj utrujeni kot Ukrajinci. Rado Trifunović, selektor Slovenije

Dragić izsilil podaljšek

Slovenija je osem sekund pred koncem zaostajala za tri točke, ob neučinkovitem izvajanju prostih metov na ukrajinski strani pa se je odprla priložnost za za izenačenje – to je izkoristil povratnik v reprezentanco Dragić, ki je zadel trojko v zadnji sekundi (76:76). Nad njim je bila storjena tudi osebna napaka, a je sodniška piščalka ostala nema, tako da je o zmagovalcu odločal podaljšek.

Ukrajinci so tega bolje odprli, povedli so za štiri (76:80). Murić je v enem napadu Sloveniji prinesel tri točke – zadel je za dve, nad njim je bila storjena še osebna napaka, po kateri je uspešno izvedel prosti met – in Slovenija je zaostajala le še za točko (83:84). Po polaganju Špana pa je Slovenija povedla (85:84). Ukrajinci so zapravili napad in Slovenija je proslavila zmago.

Šest igralcev Slovenije je doseglo dvomestno število točk. Kapetan Edo Murić je tekmo končal z dvojnim dvojčkom – 16 točk, 10 skokov. Foto: www.alesfevzer.com

Črna gora na SP

Znani so že skoraj vsi udeleženci svetovnega prvenstva, ki bo na Kitajskem od 31. avgusta do 15. septembra.

Iz Evrope so si zadnji vstopnico za SP priborili Črnogorci, ki so jih Latvijci v Podgorici premagali, a ne z dovolj veliko razliko – Latvija bi za napredovanje morala zmagati z vsaj desetimi točkami prednosti (74:80).

Slovenski košarkarji po preobratu strli Ukrajince po podaljšku

6. krog:

SLOVENIJA ‒ UKRAJINA

* 85:84 (17:20, 13:21, 18:17, 28:18)

5.000; Murić 16, Špan 15, Dragić 14, Kosi 12, Hrovat 11, Rebec 10, Škedelj 3, Mesiček in Rupnik po 2; Kravcov 16, Pustozvonov 13, Bobrov 11, Pavlov 9, Boiarkin, Lukašov in Mišula po 8, Sanon 7, Bliznjuk 4.

* - po podaljšku

Prosti meti: 14/25; 9/21

Met za dve: 22/45; 27/43

Met za tri: 9/34; 7/30

Skoki: 46; 51

ČRNA GORA - LATVIJA

74:80 (8:26, 23:20, 24:24, 19:20)

ŠPANIJA - TURČIJA

74:58 (25:16, 22:20, 12:6, 15:16)

Lestvica: ŠPANIJA 12 10 2 +76 22 TURČIJA 12 8 4 +69 20 ČRNA GORA 12 7 5 +17 19 -------------------------------------- LATVIJA 12 7 5 +32 19 UKRAJINA 12 5 7 +16 17 SLOVENIJA 12 3 9 -79 15 Na SP, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019, vodijo prva tri mesta.

Foto v galeriji: Borut Živulović/BoBo