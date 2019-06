Slovenke bodo na EP-ju igrale v skupini z Madžarsko, Turčijo in Italijo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovensko reprezentanco sestavljajo kapetanka Nika Barič, branilke Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Zala Friškovec, Aleksandra Krošelj in Eva Rupnik, krilni košarkarici Tina Jakovina in Maruša Seničar, krilna centra Shante Marie Evans in Merisa Dautović ter centra Eva Lisec in Teja Goršič.

"Za selektorja je trenutek, ko mora s seznama reprezentančnih kandidatk prečrtati kakšno ime, sila nehvaležna naloga. Dekleta res zelo zavzeto vadijo in odločitev strokovnega štaba ni bila lahka. Na koncu smo se odločili, da na prvenstvo ne potujeta mladi Tina Cvijanovič in Gala Kramžar. Obema se zahvaljujem za njuno prizadevnost. Dekleti imata odličen značaj in sta iz pravega testa. Z nadaljnjim dobrim delom bosta kmalu še močneje potrkali na vrata članske reprezentance. Sicer pa je pred nami zaključek priprav na evropsko prvenstvo. Skupaj smo točno mesec dni in na trenutke že delujemo tako, kot si vsi skupaj želimo. Dve naporni tekmi s Slovaško sta pokazali še določene napake v naši igri, ki jih bomo v naslednjih dneh skušali odpraviti. Nika Barič in Tina Jakovina sta po petkovih težavah v soboto že bili v polnem pogonu, tako da gremo sproščeno naprej po predvidenem programu. Konec tedna nas v Rigi čaka še zadnji tekmovalni test, nato pa misli popolnoma usmerimo proti Nišu," je povedal Grgić.

PRIPRAVLJALNI TEKMI

Petek ob 17.30 (Riga):

KITAJSKA - SLOVENIJA

Sobota ob 17.40 (Riga):

LATVIJA - SLOVENIJA

EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA C, Niš

Četrtek, 27. junija, ob 16.00:

MADŽARSKA - SLOVENIJA

Petek, 28. junija, ob 16.00:

SLOVENIJA - TURČIJA

Nedelja, 30. junija, ob 18.30:

ITALIJA - SLOVENIJA