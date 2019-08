Andrea Dovizioso se veseli druge zmage v sezoni. Foto: Reuters

Italijan je bil najboljši v Avstriji, v Spielbergu je odločilno potezo potegnil prav v zadnjem zavoju, ko je prehitel vodilnega v svetovnem prvenstvu Marca Marqueza. Španec sicer še vedno prepričljivo ostaja na mestu vodilnega, saj ima pred Doviziosom 58 točk prednosti. Dovizioso je dobil uvodno dirko sezone v Katarju, nato je prevlado prevzel Marquez.

Italijan se je zahvalil ekipi

"Vedel sem, da imam v zadnjem zavoju še možnost in seveda sem vedel, da bom tam poskusil še enkrat. Počutil sem se močnega in v karieri sem naredil že marsikaj norega. Super, hvala vsem v Ducatijevi ekipi, ki imajo zasluge za to," je bil zadovoljen zmagovalec.

Marquez: Napaka pri izbrii gum

"Zadovoljen sem. Resda tudi malo razočaran zaradi zadnjega zavoja, toda vedeli smo, da bo težko, ker smo naredili napako pri izbiri gum. Pomemben je predvsem skupni seštevek, Andrea pa je danes vozil izjemno," ni bil pretirano skrušen Marquez.

V razredu moto2 je slavil Južnoafričan Brad Binder, v najnižjem razredu moto3 pa Romano Fenati.

VN Avstrije, Spielberg