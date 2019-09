Simone Faggioli je uspešno ubranil lansko zmago, njegov letošnji uspeh pa je v Ilirski Bistrici skupno že osmi. Tu je neporažen že od leta 2014, ima pa še zmagi iz let 2009 in 20011. Foto: MMC RTV SLO

Jubilejni, tokrat že 25. GHD Petrol Ilirska Bistrica se je končal s še enim zmagoslavjem Faggiolija. Na progi do Šembij pa je za nameček na dopoldanski prvi preizkušnji izboljšal tudi svoj rekord proge iz leta 2017, nov rekordni čas je 1:57,469.

Njegova najhujša tekmeca sta bila Francoz Goeffrey Schatz in rojak Christian Merli, s katerim se je Faggioli izenačil po številu zmag na dosedanjih 11 dirkah za EP 2019. Italijana, ki dirkata v različnih skupinah prestižne kategorije II, sta z enakim izkupičkom točk še naprej edina kandidata za letošnji evropski naslov.

Milan Bubnič je, čeprav brez treninga, kot najhitrejši Slovenec upravičil pričakovanja svojih navijačev. Kot vodilni v točkovanju za državno prvenstvo pa se mu pred dirko ni posrečilo pravočasno pripraviti avtomobila, ki ga je razbil na treningu pred GHD-jem Gorjanci 2019 in je bil prisiljen nastopiti na dirki brez ene same vožnje za trening.

Kljub temu je glavne tekmece za naslov z lancio delto HF integrale zadržal na varni razdalji s časom 2:28,470. Od Slovencev je s progo pičli dve sekundi hitreje opravil z vozilom II. kategorije (norma M20 F) le Vladimir Stankovič (2:26,648), za Bubničem pa sta zaostala tudi oba neposredna tekmeca za državni naslov, Aleš Prek (2:29,938; honda civic type-R) in Matevž Čuden (2:42,630; renault clio).

Vrhunec prve tekmovalne preizkušnje so bili nastopi trojice najhitrejših na sobotnem treningu, ki so uresničili napovedi poznavalcev, da bi utegnili na izboljšanem cestišču 5.010 metrov dolge proge na Šembije voziti hitreje od dosedanjega rekorda Faggiolija (1:59,558). Italijan je sam pomaknil mejo najboljšega dosežka na sloviti progi na 1:57,469. Oba velika tekmeca, Francoz Schatz (1:58,722) in Faggiolijev rojak Merli (1:59,110), sta bila sicer prav tako hitrejša od starega rekorda.

Tekmeci v ospredju so tudi v drugi vožnji večinoma uspešno ubranili svoje položaje. Novih rekordov ni bilo, so pa najboljši trije v skupni razvrstitvi, Faggioli (1:57,607), Schatz (1:58,207) in Merli (1:59,825), vnovič vozili hitreje od meje dveh minut in v tem vrstnem redu tudi končali prestižno tekmovanje.

Milan Bubnič je v drugem nastopu znatno izboljšal svoj dosežek (2:22,916) in dirko končal kot najhitrejši in najbolje uvrščeni Slovenec, v skupni konkurenci je bil 25.