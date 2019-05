Tim Gajser je potrdil, da je v odlični formi. Foto: HRC

Najboljši slovenski motokrosist, ki je dobil zadnjo dirko na Portugalskem, je v kvalifikacijah za skoraj deset sekund ugnal Švicarja Arnauda Tonusa, tretji pa je bil Belgijec Clement Desalle. Na četrtem in petem mestu sta končala Švicar Jeremy Seewer in domačin Romain Febvre. Slabše kot običajno je kvalifikacije odpeljal vodilni v skupnem seštevku Italijan Antonio Cairoli, saj je bil tokrat šele 14.

Gajser je po zmagi na Portugalskem prejšnji teden nekoliko zmanjšal zaostanek za njim, zdaj zaostaja 34 točk, Italijan jih ima 285, Slovenec pa 251. Med elito tokrat dirka tudi drugi Slovenec Klemen Gerčar, ki sicer ne nastopa na vseh preizkušnjah sezone. V Saint-Jean-d'Angelyju, kjer bo skušal priti do prvih letošnjih točk, si je v kvalifikacijah privozil 28. izhodišče.

Slovenija bo imela tokrat predstavnika tudi v razredu MX2, Jan Pancar je kvalifikacije končal na 19. mestu, v ospredju pa so bili Španec Jorge Prado, Belgijec Jago Geerts in Nemec Henry Jacobi. Prva vožnja razreda MX2 bo v nedeljo ob 13.15, razreda MXGP ob 14.15. Finalni vožnji pa bosta ob 16.10 in 17.10.