Timu Gajserju se nasmiha naslov svetovnega prvaka. Foto: HRC

Trenutno ima 83 točk več od drugouvrščenega Italijana Antonia Cairolija.

Italijan, najhujši tekmec najboljšega slovenskega motokrosista, in njegov moštveni kolega Jeffrey Herlings okrevata po poškodbah in iz moštva KTM Racing so organizatorjem že sporočili, da ju v Indoneziji ne bo.

Gajser pred potjo v Indonezijo treniral doma

Gajser se je na zahtevne razmere, ki ga čakajo v Indoneziji, dobro pripravil. Večino treningov v hudi pripeki in vročini, kakršna bo tudi na dirkališču na jugu Sumatre, kjer bo za nameček še obilo vlage, je opravil na domači trening progi. Našel je tudi nekaj časa za odmor in sprostitev na morju ter si dobro napolnil baterije.

Po Palembangu Gajserja prihodnji konec tedna v Indoneziji čaka še zahtevna dirka v Semarangu, ki leži severno ob morju v osrednjem delu otoka Java. Do konca sezon je še osem dirk.

Na obeh azijskih dirkah bo Gajser edini slovenski predstavnik, saj se Klemen Gerčar, ki tudi tekmuje v razredu MXGP, in Jan Pancar, ki nastopa v šibkejšem MX2 razredu, udeležujeta le dirk na evropskih prizoriščih.

Skupni vrstni red v SP-ju (20/36): 1. T. GAJSER SLO 441 2. A. CAIROLI ITA 358 3. J. SEEWER ŠVI 289 4. A. TONUS ŠVI 288 5. G. PAULIN FRA 288