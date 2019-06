Tim Gajser je v Orljonku dosegel četrto zmago v sezoni po Trentinu, Franciji in Portugalski. Foto: HRC

Prejšnji teden je na osmi dirki sezone dosegel četrto zmago, tretjo v nizu, ko je slavil v Orljonoku v Rusiji. S tem je prvič v sezoni prevzel skupno vodstvo v svetovnem prvenstvu, kjer je prehitel Italijana Antonia Cairolija, ta zadnjih dveh dirk ni odpeljal najbolje. V skupni razvrstitvi ima Gajser, ki bo v Latviji torej dirkal z rdečo štartno številko, zdaj na prvem mestu 351 točk, Cairoli na drugem 338, Francoz Gautier Paulin je tretji z 231.

"Skoraj neverjetno se mi zdi, da sem dobil obe vožnji v Rusiji. Steza je bila zahtevna in hitra. A pridobil sem samozavest. Zavedam se, da je v Kegumsu precej bolj mivkasta podlaga, toda v tej sezoni sem na takšni opravil veliko treningov," je pred deveto postajo optimističen najboljši slovenski dirkač, ki je dodal: "Komaj čakam, da bom spet na motorju. Res mi gre dobro v zadnjih tednih, uživam vsak trenutek."

Tokrat ne bo edini slovenski dirkač na startu. V elitnem razredu MXGP se mu bo spet pridružil Klemen Gerčar, ki bo na baltskem prizorišču skušal priti do prve točke v sezoni. V šibkejšem razredu MX2 pa bo tokrat na startu tudi Jan Pancar. Dirka se bo v nedeljo v MX2 začela ob 12.00 s prvo vožnjo in ob 15.00 z drugo, v MXGP pa bosta vožnji ob 13.00 in 16.00.