V Semarangu je Tim Gajser lani zasedel drugo mesto. Foto: HRC

Gajser je izvrstno formo potrdil preteklo nedeljo s šesto zaporedno zmago, ki jo je dosegel na VN Indonezije v Palembangu. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo ima pred prvim zasledovalcem Antoniem Cairolijem zelo lepo prednost, a Italijan je zaradi poškodbe rame že končal sezono. To pomeni, da je dejansko prvi Gajserjev zasledovalec Jeremy Seewer, ki pa za njim zaostaja že za 161 točk.

"Šesta zmaga zapored, kaj bi si lahko želel še boljše. Res sem zelo vesel, res se dobro počutim na motorju, ta dobro deluje in upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Cilj je uživati in sproščeno tekmovati, na vsaki dirki odpeljati tako, kot znam in poskusiti zmagati," je povedal Gajser in dodal: "V Palembangu je bila proga kratka, tudi ozka na nekaterih delih. V Semarangu pa je širša, skoki so visoki in dolgi, hitrosti so večje, zato se te tekme že veselim."

Lansko preizkušnjo na tej stezi je dobil Jeffrey Herlings, Gajser pa je osvojil drugo mesto. Nizozemca tokrat ni na startni listi, saj je poškodovan. Med enaindvajsetimi prijavljenimi bodo manjkali še nekateri fantje, ki bi sicer lahko prav tako posegli po najvišjih mestih, kar je voda na mlin slovenskemu asu.

Med tistimi, ki so ostali v Evropi, sta tudi Klemen Gerčar in Jan Pancar, ta vozi v svetovnem prvenstvu v šibkejšem razredu MX2. Oba se namreč v tej sezoni udeležujeta le dirk, ki so na evropskih tleh.