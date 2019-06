Tim Gajser v letošnji sezoni leti visoko. Foto: HRC

Gajser bo imel v Nemčiji morda nekoliko lažje delo v boju za najvišja mesta. Na zadnji dirki v Latviji sta se namreč poškodovala Italijan Antonio Cairoli in svetovni prvak Nizozemec Jefffrey Herlings. Slednji je imel letos že veliko težav s poškodbami. Ko se je po sedmih dirkah prisilnega premora vrnil na sceno, pa je v Latviji spet imel smolo. Eden od tekmecev mu je zapeljal čez nogo in mu zlomil kost v stopalu.

Cairoli je padel v drugi vožnji in si izpahnil ramo. Tako Italijan kot Nizozemec sta sicer na štartnem seznamu za dirko v Teutschenthalu.

V SP-ju ima Gajser po zmagah na Portugalskem, v Francija, Rusiji in Latviji 391 točk, Cairoli pa 358.

"Po norem koncu tedna v Latviji upam, da bo šlo tokrat bolj gladko. Seveda se je na koncu izteklo fantastično, z mojo zmago in vodstvom v SP-ju, toda ni bilo lahko," je Gajser podoživel zadnji nastop. O nemški dirki pa je dodal: "Všeč mi je proga v Teutschenthalu, pa tudi veliko navijačev se vedno zbere ob njej. Veselim se že nastopa v Nemčiji."

V elitnem razredu MXGP bo nastopil tudi Klemen Gerčar, ki še vedno lovi prve točke v sezoni, v šibkejšem MX2 pa Jan Pancar, ki nekaj točk že ima, a je v Latviji tudi on ostal praznih rok.

Dirka v MXGP bo v nedeljo na sporedu ob 14. in 17. uri, v MX2 pa bosta vožnji ob 13. in 15. uri.