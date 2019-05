"Vedno so kakšne nove stvari in težave, smo pa na dobri poti. Še vedno smo v fazi zbiranja denarja, ampak to je tako ali tako večni izziv. Največja novost je nova podlaga, deloma smo odstranili stari material in dodali novega z vezivom. Glede na to, kako je potekala dirka 1. maja, smo na dobri poti," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Gregor Žigante, predsednik prireditelja dirke AMD Krško.

Matej Žagar je na uvodni dirki sezone v Varšavi osvojil deseto mesto. V Krškem si želi precej višje. Foto: Reuters

Dirka hkrati s finalom Lige prvakov

Termin je morda malo neugoden, ker bo 1. junija tudi finale nogometne Lige prvakov, a Krčani pravijo, da ni bilo možnosti za to, da bi dirko premaknili za kakšno uro, tudi zaradi televizijskega prenosa v 80 držav. Priznavajo, da bo morda zaradi nogometa na stadionu kakšen gledalec manj, čeprav so obljubili velik zaslon pred stadionom za tiste, ki niti med predstavami najboljših dirkačev na svetu ne bodo mogli brez nogometa.

"Na to ne moremo vplivati. Nismo edini z velikim dogodkom ta dan. Kar se tiče zahtev BSI, ne popuščajo, vsako leto je kakšna nova. Steze nismo prenovili zaradi BSI, to je bilo zaradi nas in dirkačev, in to je bilo treba narediti. Mislim, da je rezultat zelo dober. To so novosti, kar se tiče dirk za Grand Prix. Po koncu sezone pa bomo zamenjali še ograjo in z naslednjim letom bo ograja žičnata po standardih Fim," pravi Žigante o tem, da morajo v Krškem vsako leto kakšno stvar na zahtevo podjetja BSI, izvajalca tekmovanja, spremeniti in izboljšati.

Žagar pričakoval boljši štart v sezono

Žagar bo v Krškem nastopil že na 99. dirki v SP, dosegel bi okrogel jubilej, če ne bi lani zaradi poškodbe izpustil prav domače preizkušnje. Letos je začel z 10. mestom in sedmimi točkami v Varšavi. "Sezona se je začela, mislil sem, da bo boljše. Kvalifikacije v Varšavi niso šle po načrtih. Mislili smo, da bo startno mesto A dominantno, kot je že pet let. A spidvej je nepredvidljiv šport. Treba se je sprijazniti, bolje sedem točk kot nič, imam pa seveda večje želje," je imel po prvi dirki mešane občutke Žagar.

Žagar v Krškem najboljši leta 2005, bil je tretji

"Motorji so bili hitri, v dveh vožnjah sem naredil napako. Želje so vedno večje, ne manjše, z motorji pa sem zadovoljen," je dejal Žagar in dodal, da bo tokrat v Krškem verjetno drugače razpoložen kot v zadnjih letih. Upa, da mu bo spremenjena podlaga ustrezala in da bo morda celo izboljšal leto 2005, ko je bil tretji, takšnega dosežka ni pozneje nikoli več ponovil.

"To je moja želja že nekaj let. Bomo videli, kako bo letos. Ne delam si pritiskov, domača dirka je že tako ali tako zelo obremenjujoča. Steza je izboljšana, veselim se novega materiala v Krškem in bomo videli, kaj bo to prineslo. Navsezadnje pa smo ob startni vrvici štirje in treba bo zmagati," je bil neposreden Žagar. Poudaril je, da bi v Krškem, če bi tako kot v Varšavi zmagal v kvalifikacijah, izbral startno izhodišče 5, ki prinaša dva štarta z notranjega mesta.

Ivačič: Upam, da bo letos bolje kot lani

Kot voznik s povabilom bo nastopil član domačega kluba Matic Ivačič. "Upam, da bo letos bolje kot lani. Nekaj dirk je že za mano, upam, da bom letos dobil kakšno točko. Matej mi je veliko pomagal, vidi se na stezi, njegove 'mašine' gredo dobro. Upam, da bo v Krškem tudi tako in da bom dobil točke," si prve točke na domačem terenu želi Ivačič.