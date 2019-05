Varšavski Narodni stadion je bil prizorišče otvoritvene dirke serije Speedway Grand Prix v tej sezoni. Preizkušnjo, ki je štela za VN Poljske, je pred več kot 55.000 gledalci dobil povratnik v SGP-seriji Madsen, sicer tudi Žagarjev klubski kolega na Poljskem. V finalu je sicer že vodil Šved Fredrik Lindgren, ki pa je naredil napako, in Madsen je odbrzel mimo. Lindgren je na koncu le osvojil drugo mesto, tretje domačin Patryk Dudek, brez stopničk pa je v finalu ostal Danec Niels Kristian Iversen.

Mateju Žagarju po odličnem nastopu v kvalifikacijah na dirki ni šlo čisto po načrtih. Foto: EPA

Žagar najhitrejši na treningu

Žagar je nase najprej opozoril že na treningu, ko je pisal zgodovino. Odslej so petkovi treningi precej pomembnejši, kot so bili doslej, saj se po novem merijo časi, ki odločajo o izbiri startnega mesta na dirki. Vozniki imajo po prostem treningu na voljo še eno kvalifikacijsko minuto, v kateri morajo odpeljati najhitrejši krog. To je tokrat uspelo prav Žagarju, ki je za 12 stotink prehitel nekdanjega svetovnega prvaka Jasona Doyla in tako smel prvi izbrati štartno številko za dirko. Izbral je petko, kar je pomenilo, da je v rednem delu dirke dvakrat startal s povsem notranjega položaja.

V prvih dveh vožnjah večera pa mu to ni kaj prida pomagalo, saj je po slabih startih osvojil vsega točko. Prebudil se je šele v tretjem nastopu, ko je premagal prav Doyla, Madsena in aktualnega svetovnega prvaka, Britanca Taia Woffindna. Tako se je na najboljši mogoč način vrnil v dirko.

Žagar za točko zgrešil polfinale

Ko mu je v naslednjem nastopu uspelo po borbeni vožnji z neugodnega zunanjega startnega položaja doseči novi dve točki, je potreboval dober nastop še v svoji peti vožnji, ko je znova startal z navidezno ugodnega notranjega položaja. S starta se je pognal drugi, nato pa se je začel boj za prepotrebno drugo mesto s Švedom Antoniom Lindbaeckom. Žagar je že suvereno vozil na drugem mestu, ko je na zavoju odpeljal na zunanjo, sicer hitrejšo linijo, kjer bi lahko celo napadel vodilnega Dudka, kar pa se je izkazalo za napako. Mimo Dudka ni šlo, Lindbaeck pa je izkoristil napako in se prebil na drugo mesto, ki si ga Žagarju kljub napadom na Šveda z brazilskimi koreninami ni uspelo več priboriti. Tako je za vsega točko zgrešil polfinalne vožnje.

1. junija dirka na stadionu Matije Gubca v Krškem

Naslednja dirka bo 1. junija v Krškem. Glavni motošportni spektakel v Sloveniji bo na stadionu Matije Gubca tudi 99. dirka za VN v karieri Mateja Žagarja. Ob njem bo kot voznik s posebnim povabilom nastopil voznik AMD-ja Krško, Matic Ivačič, stezni rezervi pa bosta Nick Škorja in Denis Štojs.