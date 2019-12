Kot je na novinarski konferenci na Brniku povedal Marčič, bo tokratni reli Dakar zelo poseben, saj se dirka po prvih 30 letih v Afriki in zadnjih 11 letih v Južni Ameriki seli na Arabski polotok. Dirka bo v zapuščenih puščavskih predelih spet skušala biti bolj podobna izvornim afriškim različicam relija.

Simon Marčič se bo tokrat boril z brezpotji Savdske Arabije. Foto: Radio Maribor/Simon Marčič/Facebook

Za Marčiča, ki se na reli odpravlja s finančno pomočjo pokroviteljev, je pomembno predvsem to, da bo tokrat dirkal z novim motociklom, ki je replika tovarniškega relidirkalnika, kot ga vozijo najboljši motoristi na tem reliju. Z motorjem je zelo zadovoljen, saj je, kot je poudaril, to najboljši motor, ki ga na trgu lahko dobi. Zato so tudi njegove ambicije zrasle.

"Želim si priti na stopničke, tudi med pet bi bilo v redu"

Marčič je lanski reli Dakar s padcem in okvaro motorja že drugič v zadnjih treh letih končal predčasno, leta 2018 pa je zaradi številnih tehničnih težav reli končal na skupno 69. mestu. "Tokrat si želim v svojem razredu priti na stopničke, torej med prve tri, tudi uvrstitev med prvih pet pa ne bi bila slab rezultat," je povedal 37-letni Mariborčan.

Kot je poudaril, gre za realen cilj, čeprav bo tokrat na startu dirke v njegovem razredu 42 dirkačev, kar je največ v zadnjih letih. To pomeni, da kategorija dirkanja brez asistence oziroma pomoči mehanika znova pridobiva popularnost. "Konkurenca bo velika, veliko je hitrih dirkačev, ampak imam dober material in sem dobro pripravljen," je dejal, a dodal, da bo potreboval tudi nekaj sreče, da tako motor kot on ostaneta cela.

Treningov se je lotil podobno kot prejšnja leta, priprave pa je označil kot zelo dobre. Posebej je skušal pri treningih tudi simulirati reli Dakar z dirkanjem več dni zapored. Tudi kondicijsko je letos najbolje pripravljen doslej, poleg tega pa je nadgradil znanje navigacije, na področju katere je bil doslej samouk, letos pa se je udeležil posebnega izobraževanja.

Začetek relija 5., konec 17. januarja, vmes pa 8.000 kilometrov

Reli Dakar 2020, ki se bo začel 5. in končal 17. januarja, je dolg skoraj 8.000 kilometrov, razdeljenih na 12 etap. Vmes bo en prosti dan. Dirka bo posebej zanimiva zaradi nove lokacije, kjer naj bi reli potekal tudi prihodnjih nekaj let. Po 11 letih v Južni Ameriki se tako dirka bolj vrača h klasičnemu reliju Dakar.

Prvi del trase bo potekal na skalnati podlagi, drugi pa po puščavskih sipinah. Kot je pojasnil Marčič, je peščena podlaga zahtevnejša, ampak mivko dobro pozna, prav tako tudi puščavo. Kamniti del bo verjetno nevarnejši in ga bo treba premagati, sama dirka pa se bo odločala v drugem tednu, ko bo čas za napade, je dejal Marčič.

Kako se bo odzvalo občinstvo v Savdski Arabiji?

Poleg skrajnih razmer, ki letos čakajo dirkače, bo dirko popestrilo še precej neznano in eksotično okolje Savdske Arabije. Tako ni jasno, kako se bo denimo odzvalo občinstvo v Savdski Arabiji, ali bo ljudi dirka zanimala, ali bodo ob progi gledalci in bodo pomagali dirkačem, so izpostavili člani Marčičeve ekipe, ki se bo na pot odpravila 1. januarja.