Marquez, vodilni v skupnem seštevku, je slavil pred Avstralcem Jackom Millerjem in Francozem Johannom Zarcom.

Marc Marquez bo dirko za VN Češke začel z najboljšega štartnega položaja. Foto: Reuters

Iz druge vrste bodo po kvalifikacijah, ki so jih zaznamovala tudi dež in mokra steza, začeli Italijan Andrea Dovzioso (Ducati) ter Španca Pol Espargaro (KTM) in Alex Rins (Suzuki).

MOTOCIKLIZEM SVETOVNO PRVENSTVO VN ČEŠKE, Brno MotoGP, kvalifikacije/št. mesta: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 2:02,753 2. J. MILLER AVS/ducati +2,524 3. J. ZARCO FRA/KTM 2,598 4. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 2,837 5. P. ESPARGARO ŠPA/KTM 2,957 Dirka bo v nedeljo ob 14.00.