Marc Marquez, novi stari svetovni prvak v razredu MotoGP, je dobil kvalifikacije v Motegiju. Foto: EPA

Drugo in tretje mesto sta si priborila moštvena kolega pri Yamahi Italijan Franco Morbidelli in Francoz Fabio Quartararo. To je prvi najboljši štartni položaj v deželi vzhajajočega sonca za Španca, ki je letos zmagal že devetkrat.

MotoGP, kvalifikacije: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 1:45,763 2. F. MORBIDELLI ITA/yamaha +0,132 3. F. QUARTARARO FRA/yamaha 0,181 4. M. VINALES ŠPA/yamaha 0,327 5. C. CRUTCHLOW VB/honda 0,426 6. J. MILLER VS/ducati 0,574 7. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 0,647 10. V. ROSSI ITA/yamaha 0,795 Moto2, kvalifikacije: 1. L. MARINI ITA/kalex 2:00,985 2. A. FERNANDEZ ŠPA/kalex +1,148 3. L. BALDASSAR. ITA/kalex 1,227 Moto3, kvalifikacije: 1. N. ANTONELLI ITA/honda 2:09,293 2. A. LOPEZ ŠPA/honda +0,086 3. T. SUZUKI JAP/honda 0,333

A. Marquez se je čudežno rešil

V razredu Moto2 je kvalifikacije dobil Italijan Luca Marini (Kalex). Drugo mesto je zasedel Španec Augusto Fernandez (Kalex), tretje pa Italijan Lorenzo Baldassarri (Kalex). Španec Alex Marquez (Kalex) je med zadnjim prostim treningom na razmočeni stezi poskrbel, da je marsikomu zastal dih, saj je vse kazalo na grd padec, a se mu je uspelo rešiti in na koncu je v stoje in držeč se za svoj motocikel nekaj časa drsel ob njem, na koncu pa si v kvalifikacijah privozil četrti čas.

Tudi v Moto3 najhitrejši Italijan

V najšibkejšem razredu Moto3 je kvalifikacije na Japonskem prav tako dobil Italijan, in sicer Niccolo Antonelli (Honda). Drugi čas kvalifikacij je postavil Španec Alonso Lopez (Honda), tretjega pa domačin Tacuki Suzuki (Honda). Dirka za SP v elitnem razredu se bo začela v nedeljo ob 8. uri po slovenskem času.