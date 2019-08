Marc Marquez je dobil šest od desetih dirk v tej sezoni. Foto: Reuters

Španec je četrti dirkač v zgodovini, ki mu je v najmočnejšem razredu uspelo doseči 50 zmag. Pred njim so mejnik dosegli in presegli Valentino Rossi (89), Giacomo Agostini (68) in Mick Doohan (54).

Drugi na Češkem je bil Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), tretji pa Avstralec Jack Miller (Pramac Ducati).

Marquez se je z novo zmago utrdil v skupnem vodstvu. Ima 210 točk, prvi zasledovalec Dovizioso jih je zbral 147.

Sezona se bo nadaljevala že prihodnji teden v Spielbergu v Avstriji.

VN ČEŠKE, Brno MotoGP: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 39:24,430 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati +2,452 3. J. MILLER AVS/ducati 3,497 4. A. RINS ŠPA/suzuki 4,858 5. C. CRUTCHLOW VB/honda 6,007 6. V. ROSSI ITA/yamaha 9,083 Moto2: 1. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 38:49,768 2. F. GIANANTONIO ITA/speed up +3,018 3. E. BASTIANINI ITA/kalex 4,158 Moto3: 1. A. CANET ŠPA/KTM 39:11,879 2. L. DALLA PORTA ITA/honda +0,159 3. T. ARBOLINO ITA/honda 0,217