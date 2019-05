Drugo mesto je osvojil njegov rojak Alex Rins, špansko prevlado je dopolnil tretji Maverick Vinales.

"Bilo je težko, čeprav bolj psihično kot fizično. Dobro sem vozil, tokrat je bila vožnja takšna, kot sem si želel. Vse skupaj se je odlično izteklo," je bil po dirki dobre volje Marc Marquez. Foto: Reuters

Sobotne kvalifikacije so napovedale zanimivo osvežitev na vrhu. Mladi Francoz Fabio Quartararo jih je nekoliko presenetljivo dobil, drugi pa je bil njegov moštveni kolega in prav tako novinec v elitnem razredu svetovnega prvenstva Italijan Franco Morbidelli.

Foto: Reuters

Prvič do zdaj sta bila na prvih mestih dva novinca, pa tudi prevlada poltovarniških ekip, oba vozita za Yamaho SRT, ni prav običajna. Za ravnotežje starih sil je poskrbel petkratni svetovni prvak Španec Marc Marquez s tretjim izhodiščem.

A kvalifikacije so bile danes hitro pozabljene. Marquez je odlično štartal in je oba v soboto najhitrejša pustil za sabo. Približno do polovice dirke sta bila sicer še dokaj blizu, še posebej Francoz je kazal znake, da bo morda celo napadel Španca. A nato mu jo je zagodla tehnika, po odpovedi menjalnika 12 krogov pred koncem je le še zapeljal ob stezo in razočaran končal dirko, na kateri bi lahko dosegel najboljši izid kariere.

Morbidelli je do konca vztrajno izgubljal mesta in pristal na sedmem, v ospredje pa so se prebili tisti, ki so tam večkrat. Rins, po napaki Marqueza na prejšnji dirki v Teksasu je takrat dočakal prvo zmago v elitni konkurenci, je bil drugi, a tokrat ob zanesljivejšem Marquezu ni imel možnosti za še en uspeh.

Še najzanimivejši v zadnjih krogih je bil tako dvoboj za tretje mesto. S četrtega je napadal Andrea Dovizioso, do te dirke vodilni v SP-ju, saj je lovil še kakšno dodatno točko, s katero bi ostal v vodstvu. A se tretji Vinales ni dal, imel je ravno dovolj naskoka, da je preprečil zadnji napad Italijana z ducatijem v zadnjem zavoju in se tako pridružil rojakoma na zmagovalnem odru pred španskimi navijači.

Skupno je zdaj prvi Marquez s 70 točkami, ima pa le eno več od Rinsa, tretji je s 67 Dovizioso. Na četrtem je z 61 italijanski veteran Valentino Rossi, prvi dirkač Yamahe je po le 13. dosežku kvalifikacij danes privozil do šestega mesta.

Slavje Baldassarrija in Antonellija

V šibkejših razredih sta zmagala Italijana Lorenzo Baldassarri in Niccolo Antonelli; prvi je v Moto2, kjer so po trčenju v uvodnem zavoju dirko prekinili in jo pozneje izvedli skrajšano z le 15 krogi, premagal Španca Jorgeja Navarra in Augusta Fernandeza, drugi pa Japonca Tatsukija Suzukija in rojaka Celestina Viettija. Skupno po štirih dirkah vodita Baldassarri in Španec Aron Canet.

Naslednja dirka bo čez 14 dni v Le Mansu v Franciji.

VN ŠPANIJE, Jerez

MotoGP, končni vrstni red: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 41:08,685 2. A. RINS ŠPA/suzuki +1,654 3. M. VINALES ŠPA/yamaha 2,443 4. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 2,804 5. D. PETRUCCI ITA/ducati 4,748 6. V. ROSSI ITA/yamaha 7,547 Moto2, končni vrstni red: 1. L. BALDASSARI ITA/kalex 25:33,841 2. J. NAVARRO ŠPA/speedup +0.359 3. A. FERNANDEZ ŠPA/kalex 1,091 Moto3, končni vrstni red: 1. N. ANTONELLI ITA/honda 39:30,327 2. T. SUZUKI JAP/honda +0,242 3. C. VIETTI ITA/ktm 0,305