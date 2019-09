Drugi je bil Francoz Fabio Quartararo (Yamaha SRT), tretji pa Marquezov rojak Maverick Vinales (Yamaha).

Brez zmagovalnega odra pa je na domačem prizorišču ostal tudi idol številnih navijačev v rumenem v Misanu Valentino Rossi (Yamaha), zadovoljiti se je moral s četrtim mestom.

Za Marqueza je današnja zmaga sedma v sezoni, z njo pa je zdaj že pri 275 točkah. Drugi s 182 ostaja Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), ki pa je bil danes daleč od stopničk na šestem mestu. Foto: EPA

Za Marqueza je današnja zmaga pomenila dvojno zadoščenje. Prvič je prekinil niz slabih končnic, potem ko je prejšnji dve preizkušnji izgubil po hudih bitkah v zadnjem krogu; v Avstriji ga je premagal Dovizioso, v Veliki Britaniji pa Alex Rins. Drugič pa je pred italijanskimi navijači slavil v boju na daljavo z Rossijem, potem ko sta se velika tekmeca v soboto v kvalifikacijah spet preveč približala in se je med njima spet zaiskrilo.

Na koncu je ves izkupiček pobral Marquez, toda neopredeljene navijače je spet prepričal mladi Quartararo, saj se je izkazal za velikega borca in napovedal, da bodo morali tekmeci v prihodnje zelo resno računati nanj.

V soboto je v kvalifikacijah sicer zmagal Vinales, za njim sta končala rojak Pol Espargaro in Quartararo. Za manjši incident sta v zadnjem krogu poskrbela zvezdnika Rossi in Marquez, ki sta se po nekaj prehitevanjih tudi dotaknila. Med njima je že na stezi prišlo do izmenjave gest in ljubitelje motociklizma spomnilo na vroče dogajanje pred leti, ko sta odnose spustila skorajda do sovražnih globin.

Kvalifikacij sicer nista končala prav na vrhu, Marquez je bil peti, Rossi pa šele sedmi.

Foto: EPA

Danes se je iz tega položaja bolje rešil Marquez. Izkoristil je slabšo predstavo Vinalesa, ki je kmalu izgubil vodstvo, ter se prebil na drugo mesto. Medtem je Rossi obtičal na četrtem, saj je bil v končnici dirke predaleč za Vinalesom, da bi ga morda še lahko napadel.

A vrhunec dneva je bil boj med Marquezom in Quartararojem. Francoz je vodil, Marquez se mu je iz kroga v krog bližal in tri kroge pred koncem je bilo videti, da bo vsak hip napadel. A je čakal še en cel krog, potem pa skušal priti mimo. Prvič je Quartararo še vrnil udarec, po drugem prehitevanju Španca v zadnjem krogu pa ne več. Imel je sicer še eno priložnost, toda dva zavoja pred koncem bi, če bi vztrajal, zadel Marqueza in verjetno obema uničil dirko, zato se je pošteno umaknil in se zadovoljil s še vedno vrhunskim drugim mestom.

"Kakšna dirka. Dal sem vse od sebe, dvakrat sem bil zelo blizu v zadnjem krogu. Zame je bilo to nekaj posebnega, prvič sem se takole boril s svetovnim prvakom za zmago. To je eden najboljših trenutkov moje kariere," je po koncu žarel od navdušenja Quartararo.

Marquez se je zavedal, da mu, ker njegovim tekmecem v SP-ju ni šlo po načrtih, pravzaprav sploh ne bi bilo treba zmagati, toda iskal je prestiž. "Res je, lahko bi ostal drugi, toda tudi včerajšnje dogajanje me je spodbudilo. Videl sem, kje je Fabio hiter, kje pa lahko napadem. Lepo je zmagati v Italiji, še pomembnejše pa so nove točke v SP-ju," je razplet pospremil Marquez, ki je na večni lestvici zmagovalcev dirk s 77. uspehom v karieri prehitel Britanca Mika Hailwooda. Pred njim so le še Italijana Giacomo Agostini (122) in Rossi (115) ter rojak Angel Nieto (90).

V šibkejših razredih Moto2 in Moto3 sta zmagala Španec Augusto Fernandez in Japonec Tacuki Suzuki.

VN SAN MARINA, Misano MotoGP, končni vrstni red: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 42:25,163 2. F. QUARTARARO FRA/yamaha +0,903 3. M. VINALES ŠPA/yamaha 1,636 4. V. ROSSI ITA/yamaha 12,660 5. F. MORBIDELLI ITA/yamaha 12,774 6. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 13,744 Moto2, končni vrstni red: 1. A. FERNANDEZ ŠPA/kalex 41:12,535 2. F. DI GIANNA. ITA/speed up +0,186 3. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 1,283 Moto3, končni vrstni red: 1. T. SUZUKI JAP/honda 40:00,034 2. J. McPHEE VB/honda +0,112 3. T. ARBOLINO ITA/honda 0,201