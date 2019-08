Marquez je Francoza iz ekipe Yamaha SRT ugnal za 0,434 sekunde, tretji pa je bil Italijan Andrea Dovizioso z ducatijem.

Vodilni v SP-ju Marquez je v Avstriji dosegel že 59. najboljši štartni položaj v karieri, s čimer se je prebil na prvo mesto večne lestvice, prehitel je Avstralca Micka Doohana. Foto: EPA

Iz druge vrste bodo nedeljsko dirko začeli Španec Maverick Vinales (Yamaha), Italijan Franco Bagnaia (Pramac Ducati) in Japonec Takaaki Nakagami (LCR Honda), šele deseti je bil italijanski veteran Valentino Rossi (Yamaha).

Pred nedeljsko dirko, ki bo 11. v koledarju sezone 2019, ima Marquez 210 točk, drugi je Dovizioso s 147, tretji pa drugi Ducatijev voznik Italijan Danilo Petrucci s 129.

MotoGP na Spielbergu še pet let

Najboljši motociklisti na svetu bodo še pet let vozili na dirkališču Spielberg. Pogodbo o nadaljnjem sodelovanju sta danes ob robu letošnje dirke podpisala lastnik dirkališča Red Bull Ring Dietrich Mateschitz in podjetje Dorna, ki vodi tekmovanje.

Po novem bodo tako najboljši dirkači na svetu v okviru preizkušenj za svetovno prvenstvo na Spielbergu vozili vsaj še do leta 2025. Motociklistično SP se je na to dirkališče vrnilo po prenovi leta 2016, letošnja dirka bo četrta.