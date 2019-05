Tim Gajser je v skupnem seštevku zadržal drugo mesto. Foto: AP/AMZS

V prvi vožnji je bil drugi Latvijec Pauls Jonass, tretji pa Litovec Arminas Jasikonis. Gajser je v težkih razmerah v blatu trikrat padel in lahko prišel le do desetega mesta. Najboljšemu slovenskemu motokrosistu, ki je v soboto kvalifikacije končal kot drugi, prehitel ga je le Cairoli, je šlo nekoliko bolje v drugi vožnji, ki se zanj sicer tudi ni končala brez težav. Na koncu je bil tako v tej vožnji kot skupno na dirki šesti. V tej vožnji sta bila drugi in tretji Nizozemec Brian Bogers ter Jonass.

Na zmagovalnem odru, na katerem prvič letos ni bilo Gajserja, sta Cairoliju družbo delala Jonass in Paulin. Drugi slovenski predstavnik Klemen Gerčar je v prvi vožnji z dvema krogoma zaostanka pristal na 27. mestu, v drugi je bil 22., tako da je tudi v Mantovi ostal brez točke.

Po peti dirki v sezoni je v skupni razvrstitvi Cairoli še povečal prednost, zdaj ima 241 točk, Gajser je kljub slabši uvrstitvi obdržal drugo, ima pa 201 točko. Tretji je Paulin s 175. Naslednja dirka bo že naslednji teden v Aguedi na Portugalskem.