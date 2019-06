Drugo in tretje mesto sta osvojila Francoz Fabio Quaratararo (Yamaha STR) in Italijan Danilo Petrucci (Ducati).

Za trdno vodstvo Marqueza v svetovnem prvenstvu ima zasluge tudi njegov moštveni sotekmovalec Jorge Lorenzo. V tretjem krogu je namreč pri poskusu prehitevanja naredil napako, zdrsnil po tleh, s seboj pa potegnil še oba Yamahina dirkača Italijana Valentina Rossija in Španca Mavericka Vinalesa ter Andreo Dovizisa (Ducati).

Marquez: Imel sem dobro dirko

"Fabio je bil na koncu hiter, jaz pa sem moral hkrati paziti na gume in skušati ohraniti prednost. imeli smo dobro dirko, hvala moji ekipi," je bil zadovoljen zmagovalec. "Sijajno. Na koncu je bilo težko zdržati, z Rinsom sva imela nekaj ostrih bojev, a se je izšlo. Hvala vsem, ki so mi pomagali, res mi ta uspeh veliko pomeni," je Quartararo pospremil svoje prve stopničke v elitnem razredu motoGP.

Dovizioso je kljub današnji ničli obdržal drugo mesto v SP s 103 točkami, na tretjem je danes četrtouvrščeni Španec Alex Rins (Suzuki) s 101.

Sezona se bo nadaljevala na Nizozemskem, čez dva tedna v Assnu.

MotoGP, končni vrstni red: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 40:31,175 2. F. QUARTARARO FRA/yamaha +2,660 3. D. PETRUCCI ITA/ducati 4,537 4. A. RINS ŠPA/suzuki 6,602 5. J. MILLER AVS/ducati 6,870 Moto2, končni vrstni red: 1. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 39:31,262 2. T. LUTHI ŠVI/kalex +1,928 3. J. NAVARRO ŠPA/speed up 2,532 Moto3, končni vrstni red: 1. M. RAMIREZ ŠPA/honda 38:36,156 2. A. CANET ŠPA/KTM +0,119 3. C. VIETTI ITA/KTM 0,146 MotoGP (7/19): 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 140 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 103 3. A. RINS ŠPA/suzuki 101 4. D. PETRUCCI ITA/ducati 98 5. V. ROSSI ITA/yamaha 72 6. J. MILLER AVS/ducati 53 Moto2 (7/19): 1. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 111 2. T. LUTHI ŠVI/kalex 104 3. J. NAVARRO ŠPA/speed up 89 Moto3 (7/19): 1. A. CANET ŠPA/KTM 103 2. L. DALLA PORTA ITA/honda 80 3. N. ANTONELLI ITA/honda 75