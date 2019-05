Temelje za zmago je Avbelj postavil že v petek na prvem delu velenjskega relija. Dobil je štiri od šestih hitrostnih preizkušenj in le za 3,4 sekunde zaostajal za Madžarom Andrasom Hadikom. Res pa je, da je bil Rok Turk le deset sekund za Madžarom in obetal se je zanimiv sobotni del dirke.

Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka sta nepričakovano dobila že prvi reli, na katerem sta nastopila. Foto: Twitter Leon Andrejka

Avbelj pa tudi v soboto ni popuščal. Že na prvem "brzincu", v Velenju in okolici jih je bilo na sporedu skupno 12, je prehitel madžarskega tekmeca in se prebil v vodstvo, ki ga ni več izpustil iz rok. Prednost je počasi povečeval, na koncu je znašala 39 sekund, in se zasluženo, čeprav nepričakovano, veselil prve zmage na relijih v karieri in obenem tudi postal nov dirkač na seznamu slovenskih zmagovalcev relijev.

Avbelj dobil devet hitrostnih preizkušenj, Hadik tri

Za zmago v Velenju je Avbelj slavil na devetih hitrostnih preizkušnjah, preostale tri je dobil Hadik. Turk bi ga morda lahko ogrozil ob koncu, po desetih preizkušnjah je bil le 14 sekund za njim, potem pa je na predzadnji preizkušnji dneva zaradi prebite pnevmatike izgubil možnosti ne le za napad na zmago, temveč tudi drugo mesto. Ostalo mu je tretje, ki ga je zanesljivo ubranil pred še enim madžarskim tekmecem Ferencem Kissem (Škoda Fabia R5).



Zmagovalna posadka 34. #rallyvelenje Boštjan Avbelj - Damijan Andrejka. Res veliko presenečenje, saj je bil za Avblja to sploh prvi #rally v karieri. #dprs @TVSLOsport pic.twitter.com/5mgf57na2Q — Leon Andrejka (@LeonAndrejka) 25 May 2019

Peljhan sedmi, Novak osmi in Fakin deveti

V deseterici skupne konkurence na dirki so v Velenju končali še trije Slovenci, sedmi je bil Darko Peljhan (VW Polo RN4), osmi Tim Novak (Opel Adam R2), deveti pa Jernej Fakin (Peugeot 208 R2).

Konec junija reli Železniki

Po relijih v Ajdovščini in Velenju bo v tej sezoni še pet dirk za DP, od tega dve na Hrvaškem: v začetku junija reli Ina Delta na Hrvaškem, konec junija bo reli Železniki, konec septembra reli Nova Gorica, v začetku oktobra reli Poreč, sezona se bo končala z idrijskim relijem konec oktobra.