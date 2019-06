Turk je dirko, ki je v petek in sobota potekala v okolici Zagreba, začel na drugem mestu skupnega seštevka in bil tam tudi do polovice današnjih hitrostnih preizkušenj. Skupno so morali dirkači prevoziti 10 HP v dolžini 157 km, Turk pa je bil najhitrejši in tudi najbolj zanesljiv.



Zmagovalec Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin je dobil že uvodni reli državnega prvenstva v Ajdovščini. Foto: Blaž Bajec

Turk izkoristil napako Čeha Ondreja Bisaha

Popoldne je namreč prevzel vodstvo, potem ko je do tedaj vodilni Čeh Ondrej Bisaha (Ford Fiesta R5) naredil napako in zletel s ceste. Dirkalnik je bil preveč uničen za nadaljevanje relija, dirkač na srečo nepoškodovan, vodstvo pa je, potem ko je na tem "brzincu" začel s 54 sekundami zaostanka, prevzel slovenski prvak in ga tudi obdržal do konca.

Najbližji zasledovalec je bil do konca Madžar Hidek (Škoda Fabia R5), ki je pred zadnjo hitrostno preizkušnjo zaostanek znižal na 22 sekund, toda Turk ni popuščal in je z zmago na zadnji preizkušnji dneva povečal naskok na končnih 32 sekund. Na tretji stopnički je reli končal še en Madžar Kovacs (Ford Fiesta R5), a je zaostal že več kot dve minuti.

Turk je tako zmagal na dirki, ki je štela tudi za evropski reli pokal, v DP pa je to na tretji dirki njegova druga zmaga. Najboljši je bil na uvodu sezone v Ajdovščini, na prejšnji dirki v Velenju pa ga je z zmago presenetil novinec Boštjan Avbelj, Turk je bil tedaj tretji.

Med deseterico še štirje Slovenci

V deseterici skupne konkurence na dirki so na reliju Ina Delta končali še štirje Slovenci; Aleš Zrinski (Peugeot 208 R5) je bil peti, Darko Peljhan (VW Polo proto) šesti, Marko Grossi (Citroen C2 R2 max) sedmi, Tim Novak (Opel Adam R2) pa deseti.

Naslednja postaja DP v reliju bo konec junija reli Železniki.