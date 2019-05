Največ točk je Sloveniji pričakovano prispeval Matej Žagar. Foto: Borut Cvetko (mediaspeed.net)

Vanj so se uvrstile prve tri ekipe, Švedska, Poljska in Nemčija. Na eni od dveh polfinalnih preizkušenj, druga bo naslednji teden v Manchestru, sta v finale v Toljatiju v Rusiji neposredno vodili prvi mesti, po dodatnih vožnjah pa si je tretje mesto v finalu zagotovila še zmagovalka teh voženj. V rednem delu so bili najboljši Švedi Fredrik Lindgren, Peter Ljung in Peter Hjelmland, ki so končali pri 25 točkah, pred Poljaki Patrykom Dudkom, Bartoszem Zmarzlikom in Bartoszem Smektalo s točko manj.

Slovenijo so na tekmovanju zastopali najboljši slovenski voznik Matej Žagar, Matic Ivačič in Nick Škorja. Po rednem delu je končala na petem mestu, tako da je najprej morala v dodatno vožnjo s četrtimi Čehi. Vaclav Milik in Eduard Krčmar sta bila v tej boljša od slovenskega para Žagar ‒ Škorja, tako da si je Češka priborila zadnjo vožnjo dneva s tretjimi po rednem delu Nemci. Martin Smolinski in Kai Huckenbeck sta v boju z Milikom in Krčmarjem sicer končala pri izidu 3 ‒ 3, toda zaradi več točk iz rednega dela so se na koncu napredovanja veselili Nemci.

Za Slovenci so v Nemčiji končali Ukrajinci in Italijani. V slovenski ekipi je največ točk, 13, prispeval Žagar, štiri je dodal Ivačič, dve pa Škorja. Še tri ekipe se bodo na drugem polfinalu, kjer se bodo merile Velika Britanija, Avstralija, Danska, ZDA, Francija, Finska in Latvija, uvrstile v finale 20. in 21. julija v Rusiji, kamor je že neposredno uvrščena domača reprezentanca.