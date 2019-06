Drugi je bil Finec Teemu Suninen, ki je zaostal za 13 sekund, z drugim mestom pa dosegel najboljši izid v karieri. Tretji je bil Norvežan Andreas Mikkelsen.

Za Sorda je to druga zmaga v karieri na relijih najvišje ravni, prvo je dosegel leta 2013: "To je res neverjetno. Kar težko opišem svoje občutke, super je zmagati, je pa res, da mi je žal za Otta."

Ott Tänak je kljub težavam prevzel vodstvo v skušnem seštevku. Foto: EPA

Še po 17. od 18 hitrostnih preizkušenj je kazalo, da bo Tänak vodstvo, ki ga je imel že od sobote, spremenil v zmago. Pred Sordom je imel skoraj 30 sekund naskoka, pred Suninenom pa 49.

A vse se je obrnilo na zadnji HP, ki je kot "power stage" prinašala tudi dodatne točke za SP. Estonski dirkač je obtičal v enem od zavojev, izgubil več kot minuto, pozneje pa svoj dirkalnik počasi pripeljal do konca. Tehnične težave z volanom so mu ne le odvzele zmago, ampak tudi stopničke, saj je zdrsnil na peto mesto, za Sordom je imel na koncu minuto in pol zaostanka, med vodilno trojko in njim pa je končal še Elfyn Evans.

Tänak je bil na zahtevnem reliju na Sardiniji zadnji osmoljenec. Že v petek je Sebastien Ogier zadel večjo skalo ob robu ceste in tako močno poškodoval podvozje svojega Citroena, da dirkalnika ni bilo več mogoče usposobiti za nadaljevanje dneva. V soboto se je sicer vrnil na dirko, a bil daleč od vodilnih, relija pa je nazadnje končal na 42. mestu. Vseeno pa je dobil nekaj točk, štiri za drugi mesto na današnji zadnji HP. To je dobil Mikkelsen, tretji je bil Thierry Neuville.

Skupno je za manjšo tolažbo Tänak vsaj prevzel vodstvo v SP. Ima 150 točk, drugi je zdaj Ogier s 146, tretji pa Neuville s 143.

Po reliju na Sardiniji bodo imeli dirkači daljši poletni premor, naslednja postaja bo klasična preizkušnja na Finskem prvi teden avgusta.