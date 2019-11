Maverick Vinales je v razredu MotoGP slavil sedmo zmago kariere. Yamaha v Sepangu ni zmagala od leta 2010. Foto: Reuters

Vinales je na svoji yamahi dobro štartal in bil na suhi stezi vso dirko zelo prepričljiv. To je njegova druga zmaga sezone in sedma v karieri v elitnem razredu. Zmago je posvetil 20-letnemu indonezijskemu dirkaču Afridzi Munandarju, ki je na dirkališču v Sepangu na dirki azijskega pokala talentov padel in se smrtno ponesrečil.

23-letni Alex Marquez gre po stopinjah starejšega brata Marca. Foto: Reuters

Fabio Quartararo je po najboljšem času kvalifikacij poskušal doseči prvo zmago kariere, a se mu je dirka ponesrečila in je po 20 krogih končal na sedmem mestu.

Sezona se bo končala 17. novembra v Valencii. Že nekaj časa je znano, da bo svetovni prvak spet Marc Marquez, ki je danes štartal le z enajstega izhodišča (v kvalifikacijah je padel), a vseeno izvlekel drugo mesto. S 17. stopničkami sezone (enajstkrat je zmagal) je postavil rekord, prav tako je že dirko pred koncem zgodovinski tudi njegov seštevek točk (395).

Danes si je v razredu Moto2 naslov prvaka zagotovil tudi njegov brat Alex Marquez, ki je dirko sicer končal na drugem mestu, manj kot sekundo za Bradom Binderjem. "Sanje so se uresničile," je bil kratek 23-letni Marquez.

Vinales zmago posvetil nesrečnemu Indonezijcu

VN Malezije, izidi, MotoGP: 1. M. VINALES ŠPA/yamaha 40:14,632 2. M. MARQUEZ ŠPA/honda +3,059 3. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 5,611 4. V. ROSSI ITA/yamaha 5,965 5. A. RINS ŠPA/suzuki 6,350 6. F. MORBIDELLI ITA/yamaha 9,993 7. F. QUARTARARO FRA/yamaha 12,864 Moto2: 1. B. BINDER JAR/KTM 38:07,843 2. A. MARQUEZ ŠPA/kalex +0,758 3. T. LÜTHI ŠVI/kalex 2,683 Moto3: 1. L. DALLA PORTA ITA/honda 38:01,335 2. S. GARCIA ŠPA/honda +0,410 3. J. MASIA ŠPA/KTM 0,803