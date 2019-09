Žagar je prejšnji teden v nemškem Teterowu osvojil tretje mesto in prvič v sezoni nastopil v finalu, tokrat pa je bil blizu še prvi zmagi v sezoni. V rednem delu je zbral osem točk za eno zmago, eno drugo mesto in tri tretja, v polfinalu pa je izvedel odličen manever in se s prehitevanjem po zunanji strani s tretjega mesta prebil v vodstvo, tako da se je kot zmagovalec uvrstil v finale.

Matej Žagar se je po slabšem začetku sezone pobral in se drugič zapored prebil na stopničke. Foto: Borut Cvetko, mediaspeed.net

Žagar se je v zadnji vožnji večera hitro prebil na drugo mesto, potem pa ogrožal tudi Zmarzlika na prvem, vseeno pa mu je Poljak na koncu ušel.

Zdaj mi manjka še zmaga

Žagar je v sedmih dneh zbral kar 28 točk, kar pomeni, da se je kar naenkrat prebil med prvo osmerico: "Zmaga na Grand Prix challengu mi je dala pravi zagon, zdaj mi po tretjem in drugem mestu seveda manjka le še zmaga v tej sezoni," je po dirki dejal Žagar in dodal: "Forma je tu, zato dejansko upam, da se mi tudi v Cardiffu uspe povzpeti na stopničke in politi tekmece s šampanjcem."

Še ena sezona, ko si bom želel, da še ne bi bila končana

"Privoščim zmago svojemu nekdanjemu poljskemu klubskemu kolegu Zmarzliku, a moj boj se ni končal z osmim mestom v skupnem seštevku. Verjamem, da sem sposoben še več, motorji so pravi, pa tudi moji starti so se izboljšali. Kot kaže, bo to še ena sezona, ko si bom želel, da še ne bi bila končana," pa je večer na Danskem sklenil slovenski serijski prvak.

Žagar je zbral 13 točk, s katerimi je zdaj skupno v SP-ju že na osmem mestu s 65 točkami. Vodi današnji zmagovalec Zmarzlik s 103, drugi je Rus Emil Sajfutdinov, v današnjem finalu četrtouvrščeni, s 94 točkami.

Sezona se bo nadaljevala 21. septembra s predzadnjo dirko sezone v valižanskem Cardiffu.