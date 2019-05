Najboljši spidvejisti na svetu se bodo merili v Krškem. Foto: Mediaspeed.net

Žagar doslej na dirkah za SP v Krškem ni imel prav veliko uspeha. Najboljši, tretji, je bil že precej oddaljenega leta 2005, leta 2017 pa je bil sedmi. Lani zaradi poškodbe na domači dirki v Krškem ni nastopil, letošnja preizkušnja pa bo zanj 99. v karieri na najvišji ravni.

V napovedih pred dirko je bil zmeren optimist, namignil pa je, da si prizadeva izboljšati svoj najboljši izid. "To je moja želja že nekaj let. Bomo videli, kako bo letos. Ne delam si pritiskov, domača dirka je že tako ali tako zelo obremenjujoča. Steza je izboljšana, veselim se novega materiala v Krškem, in bomo videli, kaj bo to prineslo."

Letos bo pomemben del dirke že petkov trening oziroma kvalifikacije, saj po novem dirkači v petek izbirajo startna mesta za dirko, tako da je za najboljše izhodišče pomembno biti dovolj hiter. V Varšavi pred 14 dnevi je Žagar kvalifikacije dobil, a na dirki potem ni bil tako uspešen.

"Vsako leto je bilo v Varšavi vedno najboljše startno mesto A. Letos ni bilo tako, a to navsezadnje ni bilo pomembno; pomembno je, da si hiter na dirki," je o uvodu sezone dejal slovenski serijski prvak. Pred Krškim ima zato o tem mešane občutke: "V Krškem je bilo vedno zelo težko, ne vem, zakaj. Ni mi ustrezalo, zato včasih niti nisem šel na trening. Kvalifikacije so zdaj obvezne, moraš jih čim bolje odpeljati, da dobiš čim boljša mesta. V Krškem res ne bi hotel dvakrat startati z zunanjih položajev."

Prireditelji so se pohvalili, da so pred to sezono izboljšali stezo, a je Žagar do tega precej zadržan: "Upam, da bo proga ustrezala meni in mojemu motorju, kaj bo, bomo pa videli. Jaz ne bi govoril o novi stezi, tu je predvsem nekaj dodanega, ni pa tako, da bi se stvari spremenile s črnega na belo. Upam, da je bolje, da je konstrukcija steze boljša."

Z doslej opravljenim v sezoni ‒ med drugim ima dve domači zmagi v DP, s Slovenijo pa je nastopil tudi na ekipnem svetovnem prvenstvu, a ostal brez finala ‒ je delno zadovoljen. "V SP-ju smo odpeljali šele eno dirko, to je bilo uvajanje, prva dirka še ne pokaže vsega. Druge dirke pa nekaj srednjega, nisem najbolj zadovoljen, ni sicer slabo, mi pa manjka nekaj točk," je o dosedanjem poteku sezone dejal Žagar.

Po tehnični plati na začetku te sezone ni veliko spreminjal: "Motorji so okej. Bili so hitri, če ne bi bili, ne bi zmagal v kvalifikacijah. A treba je tudi dobro startati in peljati prave linije, v Varšavi sem naredil nekaj napak. Čim manj tega in bo bolje."

Čeprav začetek sezone z desetim mestom morda ni videti najboljši, Žagar meni, da je bil ta nastop soliden: "Letos sem začel slabše kot lani, ko sem začel z devetimi točkami. Letos jih je bilo sedem, a mi je bolj všeč način, kako sem jih dobil. Dostikrat je treba gledati na to, kako si dobil te točke, sam pri sebi točno veš, kako si prišel do njih."

Letos v seriji Grand Prix nastopa kot dirkač s stalnim povabilom vodstva tekmovanja, saj lani ni končal med osmerico, ki si avtomatično zagotovi nastop v naslednji sezoni. Tudi zato bo letos nastopil v kvalifikacijah za naslednje leto, tekmovanju challenger: "Šel bom v kvalifikacije. To so dirke, individualne dirke za SP, takšne imam rad. Zato jih grem peljat," pravi Žagar o nadaljevanju sezone poleg preizkušenj za SP.

Po prvi dirki je v vodstvu seštevka zmagovalec Varšave Danec Leon Madsen pred Švedom Fredrikom Lindgrenom in Poljakom Patrykom Dudkom, Žagar je deseti, na mestu, kjer je končal prvo dirko.

V Krškem bosta sicer nastopila dva domača dirkača, ob Žagarju še voznik domačega AMD-ja Krško Matic Ivačič, ki je dobil povabilo prireditelja kot 16. udeleženec, stezni rezervi pa bosta Nick Škorja in Denis Štojs.