Kapetan Interja Samir Handanović je s 35 leti najstarejši med deseterico finalistov za naj vratarja sezone na svetu. Foto: Reuters

Nagrado Leva Jašina, ki nosi ime po legendarnem sovjetskem vratarju, ki bi ravno danes praznoval 90 let, bodo letos podelili prvič. Zmagovalec bo znan 2. decembra na slovesni razglasitvi zlate žoge v Parizu.

Ballon d'Or, ki ga od leta 2016 spet samostojno prireja francoska nogometna revija France Football (del medijskega imperija L'Equipe/ASO), je dodal četrto nagrado, namenjeno najboljšim vratarjem, med deseterico nominirancev pa sta se znašla zdajšnji drugi kapetan reprezentance Jan Oblak in nekdanji kapetan Slovenije Samir Handanović, a oba seveda zaradi obramb in nedotaknjenih mrež v svojih klubih iz Madrida in Milana. Ob dveh Slovencih sta med deseterico finalistov samo še dva Nemca Neuer in Stegen.

Ravno Marc-Andre ter Stegen je ob Hugu Llorisu ter Alissonu Beckerju hkrati ob jašinu nominiran tudi za zlato žogo, s čimer je v očitni prednosti pred ostalimi, največ možnosti se pa pripisuje Brazilcu, ki je z Liverpoolom postal evropski klubski prvak.

10 nominirancev za nagrado Leva Jašina

Alisson Becker (BRA/Liverpool)

Kepa Arrizabalaga (ŠPA/Chelsea)

Ederson (BRA/Manchester City)

Samir Handanović (SVN/Inter Milan)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham Hotspur)

Manuel Neuer (NEM/Bayern München)

Jan Oblak (SVN/Atlético Madrid)

André Onana (KAM/Ajax)

Wojciech Szczęsny (POL/Juventus)

Marc-André ter Stegen (NEM/Barcelona)

Brez Modrića in Neymarja

France Football je v ponedeljek objavil seveda sezname za vse štiri nagrade, tudi za najbolj prestižno zlato žogo za nogometaše. Med nominiranci ni lanskega zmagovalca Luke Modrića in Brazilca Neymarja. Hrvaški kapetan in član Real Madrida je lani prekinil 10-letno vladavino Portugalca Cristiana Ronalda in Argentinca Lionela Messija, ki sta izmenično osvajala zlate žoge. Vsak sta jih osvojila po pet. Zvezdnika Juventusa in Barcelone sta tudi letos med najresnejšimi kandidati za zlato žogo.

30 nominirancev za zlato žogo

Sergio Aguero (ARG/Manchester City)

Trent Alexander-Arnold (ANG/Liverpool)

Alisson Becker (BRA/Liverpool)

Pierre-Emerick Aubameyang (TOG/Arsenal)

Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

Bernardo Silva (POR/Manchester City)

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus)

Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)

Frenkie De Jong (NIZ/Ajax/Barcelona)

Matthijs De Ligt (NIZ/Ajax/Juventus)

Roberto Firmino (BRA/Liverpool)

Antoine Griezmann (ŠPA/Atletico Madrid/Barcelona)

Eden Hazard (BEL/Chelsea/Real Madrid)

Joao Felix (POR/Benfica/Atletico Madrid)

Kalidou Koulibaly (SEN/Napoli)

Robert Lewandowski (POL/Bayern)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham)

Sadio Mane (SEN/Liverpool)

Riyad Mahrez (ALŽ/Manchester City)

Marquinhos (BRA/Paris SG)

Kylian Mbappe (FRA/Paris SG)

Lionel Messi (ARG/Barcelona)

Mohamed Salah (EGP/Liverpool)

Heung-min Son (J. KOR/Tottenham)

Raheem Sterling (ANG/Manchester City)

Dušan Tadić (SRB/Ajax)

Marc-Andre ter Stegen (NEM/Barcelona)

Donny van den Beek (NIZ/Ajax)

Virgil van Dijk (NIZ/Liverpool)

Georginho Wijnaldum (NIZ/Liverpool)

Rapinoe po The Best še Ballon d'Or?

Lionel Messi je letos že osvojil nagrado Mednarodne nogometne zveze za najboljšega nogometaša, enako je uspelo tudi ameriški nogometašici Megan Rapinoe, ki velja za najresnejšo kandidatko, da postane dobitnica zlate žoge v ženski konkurenci. Lani jo je premierno dobila Norvežanka Ada Hegerbeg, ki je med nominirankami tudi letos.

18 nominirank za zlato žogo

Kosovare Asllani (ŠVE/Tacón)

Sarah Bouhaddi (FRA/Lyon)

Lucy Bronze (ANG/Lyon)

Nilla Fischer (ŠVE/Linköpings)

Pernille Harder (DAN/VfL Worlfsburg)

Amandine Henry (FRA/Lyon)

Sofia Jakobsson (ŠVE/Tacón)

Sam Kerr (AVS/Chicago Red Stars/Perth Glory)

Rose Lavelle (ZDA/Washington Spirit)

Dzsenifer Marozsán (NEM/Lyon)

Marta (BRA/Orlando Pride)

Lieke Martens (NIZ/Barcelona)

Vivianne Miedema (NIZ/Arsenal)

Alex Morgan (ZDA/Orlando Pride)

Megan Rapinoe (ZDA/Reign FC)

Wendie Renard (FRA/Lyon)

Sari van Veenendaal (NIZ/Atlético Madrid)

Ellen White (ANG/Manchester City)

Po stopinjah Mbappeja bo šel ...

Veliko pozornosti se namenja tudi nagradi kopa za najboljšega nogometaša do 21. leta, ki so jo prvič podelili lani in jo je kot prvi prejel Kyliann Mbappe. Med deseterico finalistov je izpostavljena trojica Matthijs de Ligt, Joao Felix in Jadon Sanchez.

10 nominirancev za nagrado Raymonda Kope

Samuel Chukwueze (NIG/Villarreal)

Matthijs de Ligt (NIZ/Ajax/Juventus)

João Félix (POR/Benfica/Atlético Madrid)

Mattéo Guendouzi (FRA/Arsenal)

Kai Havertz (NEM/Bayer Leverkusen)

Vinícius Júnior (BRA/Real Madrid)

Moise Kean (ITA/Juventus/Everton)

Lee Kang-in (J. KOR/Valencia)

Andrij Lunin (UKR/Leganés/Real Valladolid)

Jadon Sancho (ANG/Borussia Dortmund)

Kdo glasuje?

Za zlato žogo pri moških in jašina glasuje 180 novinarjev z vsega sveta. Za zlato žogo pri ženskah glasuje 50 novinarjev, specializiranih za ženski nogomet. O nagradi kopa odločajo glasovi nekdanjih zmagovalcev zlate žoge.