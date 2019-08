Po razburljivi tekmi, v kateri so bili navijači Maribora trikrat v "nokavtu", se je na koncu srečno razpletlo, potem ko je Alexandru Cretu v 117. minuti utišal 20 tisoč gledalcev na stadionu v Stockholmu. V 2. predkrogu Lige prvakov je Mariboru proti AIK-ju sicer izgubil (3:2), a zaradi pravila večjega števila zadetkov v gosteh (na prvi tekmi v Mariboru je bilo 2:1 za slovenske prvake) napredoval v predzadnji krog kvalifikacij, kjer bo tekmec norveški prvak Rosenborg. To že pomeni, da bo Maribor igral vsaj še vsaj štiri evropske tekme, saj bi se v primeru poraza proti Rosenborgu preselil v končnico kvalifikacij Evropske lige. Foto: Reuters

120 minut drame se je občutilo v garderobi

"Verjeli smo do konca. Neverjetno. To je bila tekma, ki si jo bomo dolgo zapomnili. Ne samo mi, akterji, tudi naši navijači. Presrečni smo. Naprotnik je bil zelo močan! Obe ekipi sta bili predobri za 2. krog kvalifikacij. Presrečni smo. Prvi gol nam je sicer takoj spremenil načrt. Pripraviš se, dogovoriš, potem pa ... kaj pa zdaj. To se nam je zgodilo že na derbiju (z Olimpijo). Toda fantje so se res dobro odzvali. Za nami je dramatičnih 120 minut. Kaj vse se je nabralo ... V garderobi se vse to čuti," je za Radio Slovenija povedal trener Darko Milanič, ki se še dolgo ni umiril po infarktni končnici.

Cretu odigral svojo najboljšo tekmo

Milanič nerad izpostavlja posameznik, vsekakor pa se strinja, da je Cretu odigral tekmo, kot je še ni v vijoličnem dresu. "Ker je zabil odločujoči gol, je bila to življenjska tekma. Lepo je rekel na novinarski konferenci pred tekmo, da se on in vsi močno trudijo, da bi igrali dobro. To se nam obrestuje. Pred drugim podaljškom smo razmišljali, kaj narediti. Dati v igro svežega napadalca (Kramarič je res zamenjal Vrhovca; op. a.) in premakniti Hotića na sredino. Tega nismo naredili prvič. Pomembneje je, da smo verjeli, da ga lahko zabijemo. Kajti AIK je bil vsakič, ko je bil v prednosti, nervozen. To se je videlo. Pustili so nam, da smo lažje prihajali na njihovo polovico."

Video: Mariborska zadetka v Stockholmu

Bomo zmogli? Bomo, ja!

Milanič se je sicer pozno odločil za prvo zamenjavo (v 86. minuti Mešanović namesto Tavaresa), a je imel za to tehtne razloge: "Vse je 'štimalo'. Na igrišču smo stali v redu, imeli tekmo pod nadzorom, čeprav smo dvakrat zaostajali." Kaj je rekel fantom pred drugim delom podaljška? "Da verjamemo, da bomo zmogli, da so se oni ustrašili in da ga bomo zabili." Pred začetkom podaljška so imeli igralci zaradi neredov na tribunah sicer deset minut daljši premor kot običajno, kar Mariboru ni koristilo: "Verjetno so se fantje še bolj ohladili. To nam ni prineslo nič dobrega. Nimaš se kam dati."

Zanimivo je, da prihajamo iz slovenske lige, ki je zanič, nasprotnika pa so prej ujeli krči kot nas. Padali so po tleh in zavlačevali. Darko Milanič

Fantje iz "zanič" lige telesno bolje pripravljeni

AIK je sicer že na začetku podaljška povedel s 3:1 in bolj kot se je tekma bližala koncu, večkrat so bili igralci na tleh. Milanič je imel za to zavlačevanje ciničen komentar: "Zanimivo je, da prihajamo iz slovenske lige, ki je zanič, nasprotnika pa so prej ujeli krči kot nas. Padali so po tleh in zavlačevali. Pohvala mojim fantom!" "Skandinavsko turnejo" bo Maribor v 3. predkrogu nadaljeval proti Rosenborgu, prva tekma bo v sredo v Ljudskem vrtu. Milanič: "Fizično izreden nasprotnik. Nisem še igral z njimi, naš direktor (Zlatko Zahovič) pa dvakrat in je takoj napovedal težek boj. Spet se bo treba dobro pripraviti, vmes pa nas najprej čaka tekma z Muro. Izziv je izreden in v tem zahtevnem ritmu bomo aktivirali vse moči.”

Milanič: Verjeli smo do konca

Zaradi težav z letalom na Švedskem ostali še eno noč

Za Maribor dvoboj z Muro, ki bo v soboto na polni Fazaneriji (prenos na TV SLO 2) še kako motivirana, da premaga državne prvake, prihaja v nepravem času, ker ima po treh krogih Prve lige le dve točki (Olimpija pa pet več), si slabih trenutkov ne sme več privoščiti. Ritem evropskih tekem in državnega prvenstva je naporen, v Stockholmu pa je po 120 minutah garanja ob prihodu na letališče sledila nova nevšečnost: zaradi tehničnih težav letala se ekipa ni mogla takoj vrniti v domovino, ampak je morala v Stockholmu preživeti še eno noč. Mariborčani se tako v Slovenijo vračajo danes dopoldne.