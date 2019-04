Gostje podkasta Žoga je okrogla so skoraj soglasno napovedali finale med Ajaxom in Barcelono. Foto: Reuters

Marko Kovačevič s časopisa Večer in Marko Cirman, Jože Pepevnik ter voditelj Aljaž Golčer iz športne redakcije Radia Slovenija so se spraševali, kako dolgo še lahko na klopi Olimpije zdrži Safet Hadžić. "Škoda časa in besed, morda bo že v naslednjem našem podkastu imela Olimpija novega trenerja. Resni, odgovorni in veliki klubi ne počnejo tega," pravi Cirman. Pepevnik pa se o kaotičnem kadrovskem razmišljanju odgovornih pri Olimpiji sprašuje, "kako se počutijo navijači, ko gledajo to zadevo in ne vedo, kam bo barka plula čez teden ali dva, ali pa čez mesec ali dva".

V domačem prvenstvu bo zelo zanimivo zaradi boja za zadnje, četrto mesto – ki še prinaša nastop v Evropi – med Muro, Aluminijem in Celjem. Cirman daje največ možnosti v tem troboju zaradi trenutne podobe, lažjih tekmecev od preostalih neposrednih konkurentov do konca sezone in nogometnega okolja Muri, Pepevnik pa je mnenja, da "je pred Muro največji izziv, kako obdržati navijaško evforijo. Pri prvem, drugem, tretjem obisku Olimpije se tribune lažje napolnijo, kot pri desetem."

Po koncu slovenskega prvenstva pa bo v ospredju finale domačega pokala. Večni derbi med Olimpijo in Mariborom, bo v četrtek, 30. maja v Celju. Vsi so se zedinili, da bo pokalni finale rešilna bilka za Olimpijo, ki pa ne bo smela lahkomiselno vseh upov položiti v tovrstno tekmovanje, "ne nazadnje se pripravljati mesec dni prej samo za eno tekmo, bi bilo res neumno, je pa res, da je Olimpija s tem, ko je lani osvojila obe domači lovoriki s tem še bolj motivirala Maribor", je še dodal Marko Kovačevič.

Pred nami je zaključek sezone tudi v najelitnejšem klubskem nogometnem tekmovanju na svetu. V polfinalu Lige prvakov sta para Ajax – Tottenham in Barcelona – Liverpool. Gostje so skoraj soglasno napovedali finale nogometne romantike med Ajaxom in Barcelono. Kakšno pa je vaše mnenje?