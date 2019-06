Tako Anglija kot Japonska sta si sicer zagotovili nastop v osmini finala.

Ellen White je junakinja angleške vrste, na tekmi proti Japonski je dosegla dva gola. Foto: EPA

Anglija se je z dvema goloma Ellen White zavihtela na vrh skupine D. Nasprotnik v osmini finala še ni znan.

V soboto se začenjajo dvoboji osmine finala, tekmo med Norveško in Avstralijo boste lahko v soboto od 21. ure naprej spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Angležinje so bile v prvem polčasu boljše, imele so več priložnosti, izkoristile pa so tisto v 14. minuti, ko so vzele nasprotnicam žogo, stekle so proti japonskim vratom, Georgia Stanway je podala žogo Elle White, ki je z diagonalnim strelom brez težav premagala japonsko vratarko Ajako Jamašito.

V drugem polčasu je sledila slabša igra na obeh straneh, od 60. minute naprej so bile Japonke nevarnejše, žogo so imele več v svoji posesti, imele so več priložnosti, a nobene niso izkoristile. Sledila je kazen z angleške strani, ko je Whitova še enkrat zadela v polno v 84. minuti.

Dva gola Whitove za zmago Anglije nad Japonsko

Japonska in Anglija sta se sicer pomerili v razburljivem polfinalu prejšnjega SP-ja, takrat je slavila Japonska. Odločilni zadetek je bil avtogol Angležinj v sodnikovem dodatku tekme. Japonke so bile pred dvema letoma druge, pred osmimi leti pa celo svetovne prvakinje. Za Anglijo pa je tretje mesto z zadnjega prvenstva največji uspeh do zdaj.

SP V NOGOMETU

JAPONSKA – ANGLIJA 0:2 (0:1)

White 14., 84.