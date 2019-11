Harry Kane se je izkazal s tremi goli. Foto: Reuters

Anglija je z zmago tudi potrdila mesto na evropskem prvenstvu, za kar bi ji zadoščala že točka. Na jubilejni tekmi je Gareth Southgate poslal eno najmlajših enajsteric v zgodovini izbrane vrste. Povprečna starost treh levov, ki so začeli dvoboj, je bila le 23 let in 255 dni, kar je bila najmlajša postava Anglije po letu 1960.

Gostitelji so imenitno začeli dvoboj in že v 11. minuti povedli. Ben Chilwell je z lepo podajo žogo poslal na desno stran kazenskega prostora, kjer jo je Alex Oxlade-Chamberlain z diagonalnim strelom poslal v mrežo. Osem minut pozneje je za novo navdušenje na Wembleyju poskrbel Harry Kane. S prostega strela je z leve strani znova podal Chilwell, Kane pa se je odlično z glavo znašel pred vrati. 24. minuta je tekla, ko je Chilwell vpisal še tretjo podajo. Podal je iz kota, znova pa je z glavo mrežo zatresel Kane.

Po pol ure je bil izid že 4:0. Milan Mijatović je sicer poskus z glavo Harryja Maguira iz neposredno bližine ubranil, toda do odbite žoge je prišel Marcus Rashford in jo pospravil v mrežo. Sedem minut pozneje je po hat-tricku Kana že odjeknila petarda v črnogorski mreži. V 66. minuti je Rashford prodrl v kazenski prostor. Po podaji se Jadon Sancho ni najbolje znašel, toda potem se je žoga nesrečno odbila od Aleksandra Šofranca in končala v črnogorski mreži. Končni izid je po podaji Sancha z leve strani s prvencem v reprezentančni majici postavil Tammy Abraham.

Pred začetkom tega cikla so imele vozovnice že zagotovljene Belgija, Italija, Poljska, Rusija, Španija in Ukrajina, zdaj pa so se jim poleg Anglije pridružile še Češka, Turčija in Francija. Turki so remizirali z Islandijo, zaradi razpleta te tekme pa so si nastop na Euru priborili še Francozi, ki so nato premagali Moldavijo (2:1). Čehe je na evropsko prvenstvo popeljala zmaga nad Kosovom (2:1).

Skupina A:

ANGLIJA – ČRNA GORA 7:0 (5:0)

Oxlade-Chamberlain 11., Kane 19, 24., 37., Rashford 30., Šofranac 66./ag, Abraham 84.

ČEŠKA – KOSOVO 2:1 (0:0)

Kral 71., Čelustka 79.; Nuhiu 50.

Lestvica: ANGLIJA * 7 6 0 1 33:6 18 ČEŠKA * 7 5 0 2 13:10 15 KOSOVO 7 3 2 2 14:12 11 BOLGARIJA 7 0 3 4 5:17 3 ČRNA GORA 8 0 3 5 3:22 3

Skupina B:

SRBIJA – LUKSEMBURG 3:2 (2:0)

Mitrović 11., 43., Radonjić 70.; Rodrigues 54., Turpel 75.

PORTUGALSKA – LITVA 6:0 (2:0)

Ronaldo 7./11-m, 22., 65., Pizzi 52., Paciencia 56., Bernardo Silva 63.

Lestvica: UKRAJINA * 7 6 1 0 15:2 19 PORTUGALSKA 7 4 2 1 20:6 14 SRBIJA 7 4 1 2 15:15 13 LUKSEMBURG 7 1 1 5 7:14 4 LITVA 8 0 1 7 5:25 1

Skupina H_:

TURČIJA – ISLANDIJA 0:0

FRANCIJA – MOLDAVIJA 2:1 (1:1)

Varane 35., Giroud 79./11-m; Rata 9.

ALBANIJA – ANDORA 2:2 (1:1)

Balaj 6., Manaj 55.; Martinez 18., 48.