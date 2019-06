Michela Platinija po izgubi nogometnih funkcij zdaj očitno čaka še proces zaradi korupcije pri izboru Katarja za gostitelja SP-ja 2022. Foto: EPA

Iz Francije neodvisni preiskovalni novičarski portal Mediapart poroča o aretaciji Michela Platinija. Protikorupcijski urad pravosodne policije v Nanterru, uglednemu zahodnemu predmestu francoske prestolnice, je aretiral in pridržal legendarno francosko desetico in padlega predsednika Evropske nogometne zveze.

100 milijonov nagrade Katarja, ker je bil izbran

Vzrok? Obtožbe povezane z dodelitvijo svetovnega prvenstva v nogometu 2022, ki je bil na presenečenje sveta za organizatorja izbran Katar. Miniaturna zalivska država, ki je sicer ena najbogatejših dežel sveta, a ki v času izbora ni niti premoglo deset mest. Na dvojnem izboru leta 2010 je Fifa določila gostitelja SP-ja 2018 (Rusija) in SP-ja 2022. Pri slednjem je slavil Katar, pri čemer je dobil 13 od 22 glasov izvršnega odbora Fife. Devet let kasneje je v različnih postopkih zaradi korupcije bilo vpletenih in večinoma iz sveta nogometa izgnanih kar 16 članov omenjenega IO-ja.

Francoske oblasti so se obesile na zmagovito nagrado Katarja, ki je Fifi v primeru izbora obljubil 100 milijonov evrov bonusa, kar naj bi si nato razdelili zaslužni za prepustitev največjega športnega spektakla naftno-plinskih šejkom.

Med osumljenci tudi Blatter in desna roka Sarkozyja

Ravno izbor Katarja za gostitelja SP-ja 2022 je bilo že usodno za funkcionarsko-nogometno kariero Platinija, ki je moral zaradi tega zapustiti Uefo in celotni nogometni svet. Njegovo usodo je delil tudi prej sodelavec, nato pa tekmec, predsednik Fife Sepp Blatter, ki zdaj prav tako deli Platinijevo usodo in mesto med osumljenci preiskave v Franciji.

Mediapart še poroča, da je v okviru preiskave francoskih oblasti v središču preiskave tudi generalni sekretar nekdanjega predsednika Francije Nicolasa Sarkozyja. Nekdanji glavni tajnik Claude Gueant in vplivna desna roka Sarkozyja je uradno osumljenec, ki pa ostaja zaenkrat na prostosti.